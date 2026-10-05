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    Thời sự

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng quân sự

    Mai Thanh Hải
    Mai Thanh Hải

    Những hình ảnh đặc biệt về sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng quân sự, do phóng viên Báo Thanh Niên ghi lại, tháng 10.2026.

    Sân bay Long Thành (tên chính thức: Cảng hàng không quốc tế Long Thành), đang trong quá trình xây dựng tại phường Long Thành (TP.Đồng Nai), cách trung tâm TP.Đồng Nai khoảng 30 km về hướng đông nam, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về hướng đông.

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 1.

    Toàn cảnh nhà ga hành khách nhìn từ trên cao

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, khi hoàn thành tất cả 3 giai đoạn, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

    Giữa tháng 11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1777/QĐ–TTg phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

    Đầu tháng 1.2021, dự án sân bay Long Thành chính thức khởi công xây dựng giai đoạn 1 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và các ban ngành liên quan.

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 2.

    Đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành, còn lại các công trình, đa số đều đang thi công

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Ngày hôm qua (4.10), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cùng các tuyến đường kết nối.

    Sau khi kiểm tra thực tế, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, UBND TP.Đồng Nai, TP.HCM, chủ đầu tư và các đơn vị thi công về tiến độ xây dựng sân bay Long Thành.

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 3.

    Đường lên xuống nhà ga hành khách đang xây dựng

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại là rất lớn mà thời gian thực hiện không còn nhiều.

    Vì vậy, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, đồng thời ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án trước ngày 7.10.

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 4.

    Khu nhà chế biến thức ăn hàng không đang xây dựng ở đầu phía đông bắc sân bay

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Theo dự kiến, sân bay Long Thành sẽ được khai thác từ tháng 12 tới đây.

    Hình ảnh sân bay Long Thành, do phóng viên Thanh Niên ghi lại từ trực thăng quân sự:

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 5.

    Hệ thống đường giao thông ra vào, lên xuống nhà ga hành khách hiện đang xây dựng

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 6.

    Nhìn toàn cảnh sân bay từ trên cao

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 7.

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng quân sự

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 9.

    Khu vực đậu đỗ máy bay với các ống lồng đã được lắp

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 10.

    Hệ thống đường kết nối sân bay vẫn đang thi công

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 11.

    Đầu sân bay phía đông bắc

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 12.

    Đường vào sân bay đang thi công

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 13.

    Toàn cảnh phía đông bắc sân bay Long Thành

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 14.

    Khu vực sửa chữa máy bay

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 15.

    Đường băng trong sân bay Long Thành

    ẢNH: MAI THANH HẢI

    Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng - Ảnh 16.

    Toàn cảnh sân bay Long Thành nhìn từ trên cao, ở phía đông

    ẢNH: MAI THANH HẢI

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