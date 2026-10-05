Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng quân sự

Sân bay Long Thành (tên chính thức: Cảng hàng không quốc tế Long Thành), đang trong quá trình xây dựng tại phường Long Thành (TP.Đồng Nai), cách trung tâm TP.Đồng Nai khoảng 30 km về hướng đông nam, cách trung tâm TP.HCM khoảng 40 km về hướng đông.

Toàn cảnh nhà ga hành khách nhìn từ trên cao ẢNH: MAI THANH HẢI

Với công suất lên đến 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, khi hoàn thành tất cả 3 giai đoạn, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai.

Giữa tháng 11.2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1777/QĐ–TTg phê duyệt dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đầu tháng 1.2021, dự án sân bay Long Thành chính thức khởi công xây dựng giai đoạn 1 với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và các ban ngành liên quan.

Đài kiểm soát không lưu đã hoàn thành, còn lại các công trình, đa số đều đang thi công ẢNH: MAI THANH HẢI

Ngày hôm qua (4.10), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc kiểm tra thực tế dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) cùng các tuyến đường kết nối.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, UBND TP.Đồng Nai, TP.HCM, chủ đầu tư và các đơn vị thi công về tiến độ xây dựng sân bay Long Thành.

Đường lên xuống nhà ga hành khách đang xây dựng ẢNH: MAI THANH HẢI

Kết luận buổi làm việc, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc lưu ý vẫn còn một số nhà thầu triển khai chậm, trong khi khối lượng công việc còn lại là rất lớn mà thời gian thực hiện không còn nhiều.

Vì vậy, Phó thủ tướng thường trực yêu cầu tiếp tục tăng tốc, tổ chức thi công 24/7, đồng thời ACV phải báo cáo đầy đủ tình hình thực hiện dự án trước ngày 7.10.

Khu nhà chế biến thức ăn hàng không đang xây dựng ở đầu phía đông bắc sân bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Theo dự kiến, sân bay Long Thành sẽ được khai thác từ tháng 12 tới đây.

Hình ảnh sân bay Long Thành, do phóng viên Thanh Niên ghi lại từ trực thăng quân sự:

Hệ thống đường giao thông ra vào, lên xuống nhà ga hành khách hiện đang xây dựng ẢNH: MAI THANH HẢI

Nhìn toàn cảnh sân bay từ trên cao ẢNH: MAI THANH HẢI

Sân bay Long Thành, nhìn từ trực thăng quân sự ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu vực đậu đỗ máy bay với các ống lồng đã được lắp ẢNH: MAI THANH HẢI

Hệ thống đường kết nối sân bay vẫn đang thi công ẢNH: MAI THANH HẢI

Đầu sân bay phía đông bắc ẢNH: MAI THANH HẢI

Đường vào sân bay đang thi công ẢNH: MAI THANH HẢI

Toàn cảnh phía đông bắc sân bay Long Thành ẢNH: MAI THANH HẢI

Khu vực sửa chữa máy bay ẢNH: MAI THANH HẢI

Đường băng trong sân bay Long Thành ẢNH: MAI THANH HẢI