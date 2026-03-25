Sân chơi chỉ nên là sân chơi

Như Thanh Niên đề cập, mới đây, Ban tổ chức sân chơi Đấu trường VioEdu (trước đây là Đấu trường toán học VioEdu) quyết định hủy toàn bộ kết quả thi đối với một số cá nhân, đơn vị vi phạm quy chế sau khi xảy ra hành vi gian lận ở một số phòng thi cấp xã, phường.

Theo ban tổ chức, sáng 18.3 đã diễn ra vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của cuộc thi VioEdu tại Hà Nội. Trong khi phần lớn các nhà trường phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, thì tại một số phòng thi, Ban tổ chức VioEdu ghi nhận nhiều hình ảnh đáng buồn về hành vi gian lận.

Cụ thể, giám thị cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài và nhiều hành vi gian lận khác.

Đấu trường VioEdu là cuộc thi kiến thức online thông qua các trò chơi miễn phí dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Thí sinh có thể đăng ký tài khoản tự do, hoặc sử dụng tài khoản do nhà trường cấp để thi đấu.

Theo ước tính của ban tổ chức, cuộc thi mỗi năm thu hút 10 triệu học sinh. Nhiều năm qua, hầu hết trường tiểu học khuyến khích học sinh dự thi. Không ít tỉnh, thành tuyên dương, khen thưởng các em đạt điểm cao và trường học có nhiều học sinh tham gia. Ở một số trường, chứng chỉ đoạt giải của các cuộc thi tương tự được ưu tiên trong xét tuyển đầu cấp.

Đua thành tích ?

Tiếp nhận thông tin "gian lận" xảy ra trong một sân chơi học sinh vốn cần sự minh bạch, hào hứng, vui vẻ…, nhiều bạn đọc bày tỏ sự tiếc nuối. Bạn đọc Minh Nghĩa bức xúc: "Tôi thật sự cảm thấy phẫn nộ, vì chính người lớn đã dễ dãi để một sân chơi học trò xuất hiện biến tướng đua thành tích. Rồi những đứa trẻ thi online kiểu này có xem đó là một điều bình thường khi chúng lớn lên".

Chia sẻ cảm giác khó chịu, bạn đọc Thuy Le nêu: "Trước tiên, ủng hộ cách làm của ban tổ chức là công khai ngay các hành vi gian lận và kiên quyết xử lý chứ không lặng lẽ cho qua hay xử lý nội bộ. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn bám lấy tôi khi tự hỏi điều gì đã khiến một sân chơi kiến thức của con trẻ lại bị người lớn can thiệp như vậy?". Cùng suy nghĩ, bạn đọc Hữu Khang cho rằng: "Không thể chấp nhận chuyện người lớn thỏa hiệp cho sự gian lận như vậy trong môi trường học đường".

Bạn đọc Huy Thao đề nghị: "Theo tôi, vì đây là một cuộc thi có sự tham gia của nhà trường, từ sự cố này, ban tổ chức nên hủy toàn bộ kết quả kỳ thi vừa qua, công khai lý do hủy, rút kinh nghiệm, tổ chức thi lại và giám sát kỹ để làm gương cho học sinh, sinh viên, góp phần giữ sự trong sáng, lành mạnh của nền giáo dục nước ta".

Giữ sân chơi đúng nghĩa

Phản hồi ý kiến của bạn đọc Huy Thao, bạn đọc Danh La nêu: "Nói là cuộc thi thì hơi quá, đây vốn dĩ chỉ là một sân chơi kiến thức, có điều kiện thì khuyến khích các trường, học sinh tham gia, không thì thôi. Nhưng việc đưa một sân chơi bất kỳ nào vào môi trường giáo dục cũng cần được giám sát, chăm chút, tránh trở thành một gánh nặng thành tích".

Không ít bạn đọc bày tỏ sự lo lắng vì hiện nay có không ít cuộc thi online được đưa vào trường học ngay từ cấp tiểu học. Bạn đọc Hạnh Nguyễn đặt câu hỏi: "Chúng ta từng mổ xẻ nhiều về các môn học liên kết lồng ghép vào thời khóa biểu chính khóa, vậy chúng ta có cần mổ xẻ tiếp đối với những cuộc thi online được đưa vào trường học hay không?".

Bạn đọc Trường Lưu nêu ý kiến: "Không thể phủ nhận lợi ích của các môn học liên kết hay các sân chơi kiến thức. Miễn là chúng ta giữ sân chơi học trò đúng nghĩa như một sân chơi sẽ tránh được nhu cầu thành tích của một cuộc thi". Tán thành, bạn đọc Huy Hoang đề nghị: "Cơ quan quản lý giáo dục nên có một đợt rà soát, kiểm tra, điều chỉnh phù hợp các sân chơi online, cuộc thi online đang được đưa vào trường học".

Phải kiểm tra lại, nhiều cuộc thi được đưa vào trường học, nhưng có đúng là học sinh thực hiện? Hay người lớn làm, giáo viên làm rồi để tên học sinh. Năm nào cũng có áp lực giáo viên, học sinh phải tham gia. Phạm Thái Lam Bởi vậy đây là một trong những lý do tôi bảo con khỏi cần tham gia, thậm chí tôi còn phát hiện câu trả lời của cuộc thi còn cho ra đáp án sai. Thập Cù Huy Lại là người lớn vì chút thành tích mà làm hư trẻ con. Hoang Lan



