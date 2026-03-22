Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Từ vụ VioEdu: Khi người lớn cũng thỏa hiệp với gian lận

Thúy Hằng
22/03/2026 05:54 GMT+7

Vụ việc nhiều bài thi VioEdu bị hủy do có gian lận trong quá trình thi được thông báo mới đây càng khiến tôi nghĩ đến những lần nhiều người lớn - trong đó có giáo viên - phụ huynh thỏa hiệp cho sự gian lận trong học đường.

Một bài thi không bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, tuy nhiên tạo sân chơi thú vị, tạo thử thách chinh phục, có xếp hạng giải thưởng nên VioEdu cùng nhiều cuộc thi trên internet khác như Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, IOE (Internet Olympiads of English), Sân chơi toán học Việt Nam (VNMF)... được đông đảo học sinh ở nhiều trường học ở nhiều tỉnh thành hưởng ứng.

Thế nhưng, nếu thật sự để cuộc thi tham gia trên tinh thần tự nguyện, không gia tăng áp lực lên đội ngũ giáo viên chủ nhiệm khi phải "vận động" học sinh tham gia (có nơi giáo viên vận động được ít em thi, còn bị trừ điểm thi đua, ảnh hưởng tới tiền thu nhập tăng thêm), đồng thời để học sinh thi đấu trung thực, tự lực làm bài, thì mọi thứ đều tốt đẹp đúng theo mục tiêu ban đầu đề ra.

Từ vụ VioEdu: Khi người lớn cũng thỏa hiệp với gian lận - Ảnh 1.

Ban tổ chức cuộc thi VioEdu phát hiện giám thị nhắc bài và hỗ trợ thí sinh làm bài

ẢNH: BAN TỔ CHỨC CHỤP MÀN HÌNH

Song, nhiều người lớn không nghĩ như vậy. Câu chuyện vừa qua nhiều bài thi VioEdu ở một trường học bị phát hiện gian lận, camera trong phòng thi ghi lại được nhiều người lớn ngồi cạnh nhắc bài cho học sinh, có lẽ chỉ là "không may" bị phát giác. Thực tế, để vào tới bài thi được làm tập trung ở trường, trong các kỳ thi cấp trường, cấp phường/xã, thì học sinh phải vượt qua được các bài thi điều kiện (học sinh làm ở nhà, qua máy tính kết nối internet). Bao nhiêu em học sinh tự lực 100% làm hết các bài thi này?

Từ VioEdu, tới nhiều cuộc thi khác

Cháu gái tôi đi học về rất háo hức, kể được tham gia cuộc thi viết về tình yêu quê hương đất nước, nội dung tùy các em sáng tạo theo độ tuổi. Cháu ngồi cả tối, hì hục tìm ý tưởng, rồi viết nắn nót trên mặt giấy thi viết chữ đẹp, đem nộp cho cô giáo. Ngày hôm sau, đi học về, cháu buồn thiu. Hỏi lý do vì sao, cháu nói chắc bài cháu tự viết không được giải gì cả. Vì ra chơi, cháu thấy các bạn lớp bên cạnh được cô giáo lớp ấy phát sẵn cho bài cô đã viết cho, dặn tối về nhà chép, trình bày sao cho đẹp, rồi nộp lại.

Kết quả cuộc thi ấy chẳng còn quan trọng nữa rồi. Trong mắt đứa trẻ tiểu học, niềm tin với người lớn, với cô giáo lớp bên sụp đổ.

Tôi nhớ tới những hoạt động ngoại khóa ở trường, nơi tinh thần kết nối phụ huynh - nhà trường - học sinh được đề cao. Nhiều trường học tổ chức các hội thi bày mâm ngũ quả, trang trí lồng đèn... để phụ huynh, học sinh tham gia.

Thế nhưng để cho đẹp, cho nhanh, nhiều lớp kêu gọi phụ huynh cùng đóng tiền rồi thuê luôn người làm giúp, hoặc đặt sẵn những đồ đã được nghệ nhân cắt gọt, tỉa tót rất cầu kỳ vào trường rồi xếp vào bàn. Trẻ con, học sinh đứng bên cạnh chờ chụp hình cho có đủ thành phần.

Một phụ huynh từng phản ánh với PV Báo Thanh Niên, trong các hoạt động này, hoa ngoại, trái cây nhập khẩu, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, lung linh, chờ lúc chấm điểm giải nhất, nhì, ba. Vậy thì phụ huynh đang thi tự tay làm mâm cỗ đẹp, hay thi lớp nào có nhiều tiền để thuê người cắt gọt cầu kỳ nhất? Sự lãng phí không hề nhỏ khi những mâm cỗ đó có khi tới vài triệu đồng, nhưng đến khi "phá cỗ" chẳng ăn được bao nhiêu vì cắt tỉa, đính, dán phụ kiện cầu kỳ quá, sao ăn nổi!

Từ vụ VioEdu: Khi người lớn cũng thỏa hiệp với gian lận - Ảnh 2.

Hình ảnh quen thuộc mùa trung thu ở nhiều trường, khi có hội thi bày mâm cỗ, phụ huynh thuê người cắt tỉa cầu kỳ, học sinh chỉ đứng cho vui

ẢNH: T.N DÙNG AI

Cho đến thời điểm này, nhiều trường đại học công bố không tuyển thẳng học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật trong mùa tuyển sinh 2026. Như tác giả Hồ Sỹ Anh đã phân tích trên Báo Thanh Niên, "một nguyên nhân khác, ít được nói công khai nhưng tồn tại trong thực tế, là sự nghi ngại về mức độ "thực chất" của một số đề tài. Có những trường hợp học sinh được hỗ trợ mạnh từ giảng viên ĐH, nhà khoa học; có đề tài được đầu tư thiết bị đắt tiền mà không phải trường nào cũng có điều kiện. Nếu thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, giải thưởng có thể phản ánh cả điều kiện và mạng lưới hỗ trợ, chứ không chỉ năng lực cá nhân. Đã từng có trường hợp Bộ GD-ĐT hủy kết quả và thu hồi giải nhất cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Vì thế, một số trường ĐH chọn cách an toàn: không tuyển thẳng, hoặc chỉ ưu tiên ở mức cộng điểm. Đó là cách họ tự bảo vệ uy tín đầu vào...".

Từ những cuộc thi nhỏ, hoạt động phong trào, cho tới những cuộc thi lớn cấp quốc gia, chúng ta đều thấy đâu đó bóng dáng của người lớn can thiệp quá đà. Từ sự "can thiệp quá đà" cho tới sự gian lận, ranh giới là bao xa?

Người lớn - thầy cô giáo, cha mẹ luôn khuyên các con phải trung thực, khiêm tốn, thật thà. Nhưng những gì chúng ta đang làm hôm nay, có mâu thuẫn những gì từng dạy các con? Hay những đứa trẻ buộc phải sớm trưởng thành để tự hiểu rằng có những sự thỏa hiệp với gian lận, buộc phải làm quen từ nhỏ?

Tin liên quan

Tôi ngồi làm việc ở một quán cà phê nằm sát bên một cổng trường học, từ đó mắt thấy tai nghe được hai câu chuyện đáng suy ngẫm.

Khám phá thêm chủ đề

VioEdu Gian lận VioEdu gian lận học sinh gian lận thi cử gian lận thỏa hiệp với gian lận trung thực bệnh thành tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận