Vụ gian lận kỳ thi VioEdu: Không còn là chuyện hiếm?

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây không phải là chuyện hiếm đối với các cuộc thi qua mạng đã và đang được các nhà trường tích cực hưởng ứng. Bài viết sau đây của bạn đọc là một giáo viên kể lại những câu chuyện như là một minh chứng.

Hình ảnh cho thấy nhà trường tạo góc khuất để "can thiệp" bài thi trong cuộc thi VioEdu tại Hà Nội ẢNH: BAN TỔ CHỨC CHỤP MÀN HÌNH

Làm bài dùm là… chuyện bình thường

Trước đây, tôi được một chị bạn nhờ làm dùm bài thi vòng loại cuộc thi IOE (Olympic tiếng Anh trên internet) bằng tài khoản của con trai chị đang học THCS. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cuộc thi này.

Để đến vòng thi online trên máy tính tại trường của cuộc thi này, các thí sinh phải trải qua các vòng loại. Bài thi vòng loại do thí sinh làm tại nhà và hoàn toàn không có ai giám sát. Bởi vậy, một số phụ huynh sử dụng tài khoản của con mình nhờ người quen làm dùm. Dĩ nhiên học sinh biết chuyện này và chấp nhận sự việc như một lẽ bình thường.

Hành vi này chính xác là gian lận nhưng được sự tiếp tay công khai của phụ huynh nên đã khiến con trẻ nghĩ rằng gian lận là chuyện… bình thường.

Tạo điều kiện, hỗ trợ cho học sinh gian lận

Mấy năm trước, con gái tôi đang học lớp 5. Cháu học tốt môn tiếng Anh nên có lần đi học về cháu kể tôi nghe chuyện cháu và một vài bạn cùng lớp đã được các cô huy động lên phòng tin học của nhà trường để hỗ trợ các em lớp dưới làm bài thi IOE. Hành vi gian lận có tổ chức này đã được chính nhà trường – nơi lẽ ra phải dạy các cháu không được gian lận trong thi cử - hợp thức hóa. Học sinh cũng thấy việc này bình thường vì các cô yêu cầu chứ không phải tự ý làm.

Là phụ huynh đồng thời cũng là một nhà giáo, tôi rất không đồng tình với sự tiếp tay, thậm chí là tạo điều kiện, hỗ trợ cho học sinh gian lận trong các cuộc thi qua mạng. Tôi có có cảm giác như cả phụ huynh và nhà trường cùng "vào cuộc" mỗi khi các con tham gia các cuộc thi online.

Hiện tại trong trường tiểu học có quá nhiều các cuộc thi online được thầy cô khuyến khích các con dự thi. Tôi không rõ nếu số lượng học sinh dự thi đông hoặc đạt giải cao thì nhà trường sẽ được lợi gì hay không? Nếu các cuộc thi này được tổ chức khách quan, trung thực, học sinh tự lực cánh sinh làm bài thì sẽ như là một hoạt động ôn tập, củng cố kiến thức bổ ích. Nhưng nếu như cả gia đình lẫn nhà trường đều cùng nhau "vào cuộc" theo chiều hướng tiêu cực như trên thì các cuộc thi này sẽ mang lại cho con trẻ lợi ích gì? Giải thưởng của các cuộc thi có đem lại lợi ích lớn (như cộng điểm tuyển sinh đầu cấp) đến mức khiến người lớn phải bất chấp quy định để tìm mọi cách gian lận như vậy không?

Gian lận trong thi cử là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự căn cứ vào hành vi, tính chất và mức độ vi phạm. Đã có những thầy cô giáo, cán bộ giáo dục bị xử lý vì gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông mấy năm trước. Những vụ việc đó thực sự là nỗi day dứt đối với các thầy cô đang từng ngày dạy học trò bài học về sự trung thực trong học tập và thi cử.