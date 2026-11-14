Sàn đã khấu trừ thuế, người bán không cần lập hóa đơn: Có hợp lý, khả thi?

Trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ Tài chính phân tích, đơn giản hóa chính sách để giảm chi phí phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử như không bắt buộc lưu trữ hóa đơn đã truyền dữ liệu cho cơ quan thuế.

Trường hợp bán hàng trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu sàn đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch thì không bắt buộc phải lập hóa đơn.

Hiện nay, dù các sàn đã khấu trừ thuế theo từng giao dịch, người bán thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử vẫn phải lập hóa đơn đầy đủ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho rằng, đề xuất không bắt buộc lập hóa đơn như trên rất hợp lý.

Hiện tại, hoạt động quản lý thuế dựa trên dữ liệu của hóa đơn điện tử và dòng tiền thanh toán. Trong đó, dữ liệu hóa đơn điện tử là bắt buộc áp dụng với doanh nghiệp; với hộ kinh doanh bắt buộc áp dụng khi có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên.

Tuy nhiên, chi phí vận hành và lưu trữ hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tốn nguồn lực lớn của cả Nhà nước và người nộp thuế. Hiện nay, khi dữ liệu giao dịch mua - bán càng lớn, hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử của ngành thuế đã có dấu hiệu quá tải.

Ông Tuấn phân tích, hóa đơn điện tử là một dạng dữ liệu trung gian để xác định nghĩa vụ thuế. Nếu có thể tận dụng nguồn dữ liệu khác để thay thế dữ liệu hóa đơn điện tử sẽ bớt được khâu trung gian. Điều này giúp giảm bớt thủ tục, chi phí hóa đơn của người bán.

Trường hợp bán trên sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán là ví dụ điển hình. Sàn có tất cả dữ liệu về người bán và người mua, đủ dữ liệu liên quan việc xuất hóa đơn của người bán cho người mua.

"Sàn đã thực hiện khấu trừ thuế theo từng giao dịch bán hàng. Do đó, người bán hàng không có hành vi trốn thuế hay mua - bán hóa đơn trong trường hợp này. Các giao dịch xảy ra hoàn toàn được xác thực trên thực tế. Cơ quan thuế chỉ cần tận dụng nguồn dữ liệu này để kết nối đến hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử của ngành thuế", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng đề cập, sàn thương mại điện tử chỉ thực hiện thanh toán vào tài khoản của người bán, không thanh toán tiền mặt. Dòng tiền doanh thu của hoạt động kinh doanh trên sàn rất minh bạch.

Như vậy, cơ quan thuế có cả dữ liệu mua - bán mà sàn thương mại điện tử báo cáo định kỳ và dữ liệu đáng tin cậy từ hệ thống ngân hàng.

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Nên cho lập hóa đơn tổng theo tháng

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Được, Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hội Tư vấn thuế Việt Nam, nhìn nhận, việc Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu phương án đơn giản hóa thủ tục về hóa đơn thể hiện sự lắng nghe, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong thực tế.

Tuy nhiên, cần cân nhắc nhiều yếu tố để linh hoạt triển khai cho phù hợp với hoạt động bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Chuyên gia đề xuất, trường hợp người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn, người bán hàng trên các sàn có chức năng thanh toán được phép lập hóa đơn tổng theo tháng ẢNH: ĐAN THANH

Lập hóa đơn vừa là trách nhiệm của người bán, vừa là quyền lợi của người mua. Hóa đơn giúp người mua chứng minh quyền sở hữu hàng hóa, bổ sung hồ sơ cá nhân và làm căn cứ giải quyết tranh chấp khi phát sinh các vấn đề như hàng giả, hàng nhái, hàng lỗi…

Ông Được đề xuất, trong trường hợp người mua yêu cầu, người bán vẫn phải lập hóa đơn và giao cho khách hàng theo quy định.

Nếu người mua không có nhu cầu lấy hóa đơn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán được phép lập hóa đơn tổng hợp theo từng kỳ đối soát.

"Kỳ đối soát khoảng 1 tháng/lần là phù hợp. Với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, doanh thu được hệ thống giám sát và đối soát nên không nhất thiết phải tổng hợp hằng ngày mà có thể thực hiện theo tháng", ông Được lý giải.

Giải pháp này sẽ giúp hài hòa các yếu tố, tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí cho người nộp thuế mà vẫn đảm bảo nguyên tắc mọi hoạt động bán hàng đều phải lập hóa đơn, phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành chính.