Sân ga chiều 22 tháng Chạp, bôn ba gác lại với những người rời xa Sài Gòn

Ngày 24.1 (tức 22 tháng Chạp), ga Sài Gòn (Q.3, TP.HCM) thưa thớt hành khách trong khu vực nhà chờ và sân ga. Nếu như mọi năm, khách đến ga Sài Gòn tấp nập, chen chúc nhau từ 18 tháng Chạp, thì năm nay, đến giờ tàu chạy khách vẫn có thể ra ga mua được vé để lên tàu về quê ăn Tết.

Ông Lê Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, đến hiện nay, công ty bán được bán được gần 50% vé tàu Tết so với cùng kỳ.

Nguyên nhân bán vé tàu Tết ít hơn là do dịch Covid-19, người dân không về quê ăn Tết hoặc đã về từ trước. Do đó, ngành đường sắt chỉ chạy khoảng 70% số chuyến so với mọi năm. Ngành đường sắt vẫn đang theo dõi nhu cầu của hành khách, nếu phát sinh thêm sẽ lên phương án để tổ chức bán vé tiếp. Ông Lê Quốc Trung cũng cho hay, trong những ngày này, hành khách vẫn có thể ra ga để mua vé trực tiếp đi trong ngày.

Quảng cáo