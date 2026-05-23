Sân golf Long Biên chứng kiến giải đấu hấp dẫn, lộ diện các nhà vô địch xứng đáng

Quỳnh Chi
23/05/2026 13:07 GMT+7

Ngày 22.5, Harmony Summer Cup 2026 diễn ra tại sân golf Long Biên với sự tham gia của gần 200 golfer.

Thi đấu theo thể thức đấu gậy (Stroke-play), giải đấu mang tới bầu không khí mạnh mẽ khiến sân Long Biên thực sự “nóng” lên từ những hole đầu tiên. 

Không khí cạnh tranh được đẩy lên cao xuyên suốt vòng đấu khi liên tục xuất hiện những màn bám đuổi quyết liệt. Không chỉ nổi bật với tinh thần golf mạnh mẽ, giải đấu còn tạo nên bầu không khí rất riêng với các beer station tại hố 2B và 9C - nơi các golfer giao lưu, kết nối và tiếp thêm năng lượng giữa vòng đấu. 

Các golfer hội tụ tại sân golf Long Biên

Ảnh: BTC

Mỗi golfer đều rất nỗ lực

Giải đấu đã thành công rực rỡ

Sau những màn tranh tài nghẹt thở, tại các bảng đấu chính, những golfer xuất sắc nhất cũng chính thức lộ diện: 

BẢNG A: Nhất: Nguyễn Văn Hiếu; Nhì: Vũ Xuân Hòa; Ba: Bùi Như Huấn 

BẢNG B: Nhất: Phan Quốc Hiếu; Nhì: Phạm Văn Cường; Ba: Hoàng Thanh Tùng 

BẢNG C: Nhất: Nguyễn Tiến Hùng; Nhì: Đặng Thái Ân - Ba: Nguyễn Ngọc Hiền 

BẢNG NỮ: Nhất: Nguyễn Khánh Hoa; Nhì: Lê Phương Lan; Ba: Đỗ Thị Thu Thủy 

Ở hạng mục Best net, golfer Dương Văn Dũng đã xuất sắc đoạt giải với kết quả 65 gậy (NET) chung cuộc. 

Và đặc biệt, tâm điểm của giải năm nay là màn trình diễn đầy bản lĩnh của nữ golfer Nguyễn Thị Hồng. Bằng tài năng và phong độ ổn định xuyên suốt 18 hole, nữ golfer đã xuất sắc giành danh hiệu Best Gross với 85 gậy. 

Giải đấu tiếp tục thể hiện tinh thần thể thao và kết nối đặc trưng - xây dựng Harmony Summer Cup trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, nơi các golfer không chỉ thi đấu mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, đoàn kết, năng động và phát triển bền vững. 

 Khép lại sau một ngày tranh tài giàu cảm xúc, giải đấu tiếp tục khẳng định dấu ấn của một giải đấu sôi động, gắn kết và đậm tinh thần thể thao và trở thành một trong những điểm hẹn golf đáng nhớ nhất trong mùa hè năm nay.

