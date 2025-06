Thai phụ Singapore có bào thai thông tim được bác sĩ Việt ‘hộ tống’ về nước

Thai phụ người Singapore có bào thai được thông tim thành công đã về Singapore an toàn. Các bác sĩ của Bệnh viện Sản - Nhi Singapore (KK Woman’s and Children’s Hospital) nhận bàn giao người bệnh trực tiếp từ bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 23 giờ 30 phút ngày 9.6.

Thai phụ Singapore được ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thực hiện ca thông tim bào thai thành công ẢNH: SỞ Y TẾ TP.HCM

Để đưa thai phụ Singapore về nước, ê kíp bác sĩ thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có buổi hội chẩn trực tuyến với bác sĩ của Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital về tình hình sức khỏe thai phụ và bào thai.

Chiều 9.6, theo đề nghị của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1, Sở Y tế đã chấp thuận cho các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 1 trực tiếp hỗ trợ đưa thai phụ về Singapore để bàn giao cho Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 và bác sĩ Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng khoa Chăm sóc trước sinh của Bệnh viện Từ Dũ nhận nhiệm vụ hỗ trợ đưa người bệnh bàn giao cho Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital. Sáng 10.6, các bác sĩ đã báo cáo nhanh đến Giám đốc Sở Y tế TP.HCM về kết quả bàn giao.

Do chuyến bay khởi hành muộn (chậm hơn 3 giờ so với kế hoạch) nên đáp xuống lúc 22 giờ và đến Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital tại Singapore đã gần 23 giờ 30 phút.

Tất cả đều thấm mệt do chuyến bay bị hoãn, nhưng khi đến Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital, đoàn được các bác sĩ Singapore đón tiếp nhiệt tình, thân thiện.

Họ bày tỏ ngưỡng mộ và vui mừng về sự thành công của ca can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Ngay sau đó, thai phụ được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi và điều trị tiếp theo.

Ê kíp can thiệp thông tim bào thai của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục giữ mối liên lạc với Bệnh viện KK Woman’s and Children’s Hospital về diễn biến của thai phụ và bào thai trong thời gian tiếp theo.