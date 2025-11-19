Sản phụ sinh rớt tại phòng trọ ở TP.HCM, cháu bé tử vong

Sáng 19.11, Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu đối với một sản phụ sinh rớt tại phòng trọ trên địa bàn phường An Lạc. Trạm cấp cứu 115 vệ tinh đặt tại Bệnh viện Gia An 115 được điều động và xuất xe đến hiện trường.

Sản phụ 32 tuổi và chồng (ở miền Trung) vào TP.HCM làm công nhân, đã có 1 con trai và đang mang thai lần thứ hai, tuần 38.

Sáng 19.11, sản phụ bắt đầu đau bụng chuyển dạ. Do đau quá nên sản phụ không đi bệnh viện được, đã tự sinh rớt tại phòng trọ. Cháu bé chào đời (bé gái) trong tình trạng tím tái, không khóc… Sau đó gia đình hoảng hốt gọi cấp cứu 115. Điều phối viên cấp cứu 115 hướng dẫn cho gia đình sơ cứu em bé qua Zalo trong thời gian chờ nhân viên y tế đến xử lý.

Một trường hợp chuyển dạ tại nhà đã gọi cấp cứu 115 đến, đỡ sinh thành công và chuyển đến bệnh viện an toàn ẢNH: TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 TP.HCM

"Em bé sinh lúc 6 giờ 30 phút nhưng 7 giờ gia đình mới gọi cấp cứu 115. Chúng tôi mất vài phút để đến nơi, tình hình em bé còn dây rốn, ngưng thở, hôn mê... Chúng tôi ép tim em bé bằng 2 ngón tay cái ôm ngực. Nhưng dù làm mọi biện pháp có thể, chúng tôi cũng không thể đưa bé trở lại với gia đình. Một sự mất mát khiến cả khoa nặng trĩu suốt buổi sáng", bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Gia An 115 chia sẻ câu chuyện.

Cũng theo bác sĩ Nhật Tuệ, em bé ngạt nên suy hô hấp, gây ngưng tim. Nếu mọi người hiểu biết hơn, chuẩn bị tốt hơn, gọi cấp cứu sớm hơn… thì có thể sẽ bớt đi những bi kịch như sáng nay.

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM từng nhận được nhiều cuộc gọi cấp cứu những sản phụ dọa sinh tại nhà hoặc sinh rớt và phối hợp các trạm cấp cứu vệ tinh đến cấp cứu, đỡ sinh kịp thời, giúp mẹ, con an toàn.

Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gọi 115 ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tổng đài cấp cứu 115 TP.HCM không chỉ điều phối lực lượng y tế đến nhanh nhất, mà còn hướng dẫn người dân thực hiện các bước sơ cứu kịp thời. Trung tâm khuyến cáo, khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hãy gọi ngay 115 và bình tĩnh làm theo hướng dẫn để kịp thời cứu sống người thân.