Sẵn sàng che nắng, che mưa cho thí sinh

Ngày 24.6, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết có trên 5.300 thí sinh trên địa bàn tỉnh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội đồng thi tỉnh dự kiến tổ chức 14 điểm thi chính thức với tổng cộng 244 phòng thi và 28 phòng chờ.

Trong đó, một điểm thi với 9 phòng thi được bố trí riêng cho thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. 13 điểm thi còn lại, gồm 235 phòng, dành cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Để chủ động ứng phó trong trường hợp xảy ra thiên tai, Ban Chỉ đạo kỳ thi đã chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với các địa phương chuẩn bị thêm 9 điểm thi dự phòng.

Tỉnh đoàn Kon Tum sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nhằm tiếp sức và hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tỉnh đoàn Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, nhân văn. Tại mỗi điểm thi, sẽ có từ 1 - 2 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, mỗi đội từ 10 - 15 người.

Từ ngày 20.6, hoạt động "Bí kíp ôn thi đạt điểm cao" chính thức được khởi động, giới thiệu các kênh ôn tập trực tuyến uy tín, đăng tải video hướng dẫn ôn luyện trên nền tảng truyền thông của Đoàn, Hội; đồng thời tổ chức thi thử, đánh giá năng lực cho học sinh lớp 12.

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn Kon Tum còn chú trọng đến các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ Đoàn tiến hành rà soát, hỗ trợ học sinh mồ côi, khuyết tật, gia đình nghèo bằng các hình thức: tặng học bổng, dụng cụ học tập, tổ chức chương trình "Nghị lực mùa thi".

Trong suốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, các đội hình tình nguyện đảm nhận nhiều nhiệm vụ như hướng dẫn thí sinh đến các điểm thi; hỗ trợ nước uống, đồ ăn, đồ dùng học tập; giới thiệu địa điểm ăn uống an toàn; tổ chức đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông xung quanh khu vực thi.

Tỉnh đoàn cũng triển khai hoạt động "Tiếp sức tinh thần" nhằm tư vấn tâm lý, sức khỏe mùa thi cho thí sinh thông qua mạng xã hội và các kênh truyền thông của Đoàn. Hoạt động này giúp thí sinh ổn định tinh thần, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Đáng chú ý, Tỉnh đoàn Kon Tum còn tổ chức đưa đón miễn phí cho thí sinh khuyết tật và thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đội hình tình nguyện vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ nước suối, bánh ngọt, áo mưa... để trao tận tay các sĩ tử trong những ngày thi.