Sàn tiền số Brazil vừa bị hack 40 triệu USD

Bloomberg cho biết sàn giao dịch tiền mã hóa Mercado Bitcoin của Brazil xác nhận vừa bị tin tặc tấn công, thiệt hại khoảng 40 triệu USD. Sàn giao dịch cho biết tin tặc đã nhắm vào các ví nóng. Tài sản trên ít nhất 10 blockchain đã bị rút khỏi các ví nóng bị xâm nhập.

Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới Binance bị tấn công, quy mô thiệt hại lên đến 6,3 tỉ USD, trở thành vụ hack lớn nhất lịch sử ngành. Hiện tại chưa có căn cứ cho thấy tin tặc trong vụ hack Binance và Mercado Bitcoin có liên quan đến nhau.

Sàn giao dịch Mercado Bitcoin của Brazil bị hack 40 triệu USD ẢNH: KHƯƠNG NHA

Pablo Sabbatella, người sáng lập công ty bảo mật tiền mã hóa Opsek, cho biết số tiền lớn nhất bị đánh cắp khỏi sàn Mercado Bitcoin diễn ra từ 13 giờ 19 đến 13 giờ 53 (giờ Việt Nam). Tiền bị rút khỏi các ví trên blockchain Ethereum, Solana, Tron, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BSC, Stellar. Phần lớn tài sản nhanh chóng được chuyển đến các địa chỉ ví mới.

Theo báo cáo, hacker đang giữ khoảng 2.852 ETH, 106 BTC, 10.700 SOL, 6,7 triệu XLM và 77.000 AVAX, cùng hơn 200 token khác. Các giao dịch được thực hiện bằng cơ chế ký hợp lệ trên blockchain, chưa có dấu hiệu khai thác lỗ hổng hợp đồng thông minh. Hiện chưa rõ tin tặc đã chiếm quyền truy cập khóa riêng hoặc hệ thống ký giao dịch bằng cách nào.

Sàn tiền số Mercado Bitcoin của Brazil bị hack 40 triệu USD

Trong một tuyên bố trên X, Mercado Bitcoin cho biết họ đã "nhanh chóng xác định và ngăn chặn" một sự cố bảo mật. Sự cố không gây thiệt hại cho khách hàng và không có rò rỉ dữ liệu. Việc gửi và rút tiền đang bị đóng để phòng ngừa rủi ro, phục vụ điều tra.

Sau đó, sàn công bố địa chỉ người nhận trên các chuỗi EVM, Bitcoin, Solana, Stellar và Tron để giúp những người khác theo dõi dòng tiền.

CEO Tether Paolo Ardoino đã xác nhận số USDT trị giá 4,5 triệu USD liên quan đến vụ hack đã bị đóng băng.