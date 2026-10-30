Binance bị hack, cả thị trường tiền mã hóa chao đảo

Theo Reuters, thị trường tiền mã hóa đã lao dốc mạnh sau khi Binance báo cáo về sự cố bảo mật và đóng băng hơn 2,5 tỉ USD. Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong sáu tuần khi rơi thẳng từ 81.000 USD xuống 77.646 USD. Ethereum giảm xuống mức thấp nhất trong hai tháng khi chỉ còn 2.238 USD. BNB, token do Binance phát hành, đã giảm 8% trong vòng 24 giờ, hiện còn 694 USD.

Binance bị hack tỉ USD

CoinTelegraph cho biết vụ tấn công tỉ USD nhắm vào Binance đang làm chấn động cả thị trường. Một đợt bán tháo trùng với các báo cáo về giao dịch đáng ngờ liên quan đến địa chỉ ví được liên kết với Binance. Công ty bảo mật blockchain Blockaid đã xác định khoảng 3,3 tỉ USD trong các giao dịch đáng ngờ. Trong khi Arkham Intelligence theo dõi khoảng 5,84 tỉ USD được nắm giữ bởi các ví gắn nhãn "binance-hacker-1029".

Trong thông báo lúc 6 giờ ngày 30.10 (giờ Việt Nam), Binance cho biết tổng số tài sản bị đóng băng liên quan đến vụ hack đã lên đến 2,54 tỉ USD. Con số này có thể tăng lên khi sàn giao dịch tiếp tục phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật, các nhà phát hành, các công ty bảo mật blockchain và các đối tác trong ngành để điều tra và xử lý sự cố.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin nằm trong logo Binance ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vụ hack được cho là có liên quan đến các địa chỉ ví Ethereum của sàn giao dịch Binance. Hai nhà phát hành stablecoin lớn là Tether và Circle đã đóng băng hàng tỉ USD tài sản sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Trước đó, nhà nghiên cứu blockchain Spreek đăng trên X về giao dịch đáng ngờ từ địa chỉ ví liên kết với Binance. Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence sau đó xác định một nhóm ví có tên "binance-hacker-1029" nắm giữ khoảng 5,84 tỉ USD tài sản số.

Tỉ phú Changpeng Zhao (CZ), đồng sáng lập Binance, cho rằng đây dường như là một vụ tấn công mạng.

Cả thị trường tiền mã hóa đang chao đảo

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đã giảm 4,57% trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.580 tỉ USD. Cả thị trường đang chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed) giảm mạnh từ mức trung lập (51 điểm) vào hôm qua về mức sợ hãi (30 điểm) sau khi vụ hack được báo cáo.

Công ty bảo mật blockchain Blockaid xác định được khoảng 3,3 tỉ USD giao dịch đáng ngờ liên quan đến các ví được liên kết với Binance trên các nền tảng Ethereum, Arbitrum và Avalanche.

Hai nhà phát hành stablecoin Tether và Circle đã đóng băng tổng cộng 2,36 tỉ USD. Cụ thể, Giám đốc điều hành Circle Jeremy Allaire cho biết công ty đã đóng băng hơn 800 triệu USDC. Vài phút sau, CEO Tether Paolo Ardoino cho biết công ty đã đóng băng hơn 1,567 tỉ USDT có liên quan đến lỗ hổng bảo mật tiềm tàng này.

Đồng sáng lập Binance Yi He xác nhận World Liberty Financial đã đóng băng 27 triệu USD stablecoin USD1 và 2 triệu USD token WLFI.

Trong khi đó, nền tảng cho vay phi tập trung Aave dừng tất cả hoạt động cho vay như một biện pháp phòng ngừa sau vụ tấn công mạng vào Binance. Việc nạp tiền cũng tạm thời đóng.

Jack McDonald, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách stablecoin của Ripple cũng xác nhận đang đóng băng lượng stablecoin RLUSD có liên quan đến vụ hack Binance. Tuy nhiên, McDonald không tiết lộ số tiền bị đóng băng.

Hai market maker (công ty tạo lập thị trường) Wintermute và GSR xác nhận có thể bị ảnh hưởng trong vụ hack Binance. Trong thị trường, họ giúp các giao dịch mua và bán của nhà đầu tư dễ dàng khớp lệnh hơn. Sự gián đoạn trong hoạt động của hai market maker có thể khiến việc giao dịch trở nên khó khăn hoặc tốn kém hơn.