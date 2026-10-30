Binance mất 6,3 tỉ USD trong vụ hack lớn nhất lịch sử tiền số

Reuters dẫn báo cáo của Binance cho biết thiệt hại của vụ tấn công ước tính khoảng 6,3 tỉ USD. Đây có thể là vụ tấn công lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa, buộc nhà đầu tư phải suy nghĩ về rủi ro khi sở hữu loại tài sản này.

Đồng sáng lập Binance Yi He cho biết sàn sẽ bù đắp cho người dùng bị thiệt hại.

Nguyên nhân và tác động của vụ hack

Điều tra ban đầu cho thấy laptop của một kỹ sư của Binance có thể đã bị xâm nhập. Từ đó kẻ gian truy cập vào một trong các hệ thống của sàn và thực hiện các lệnh rút tiền trái phép.

Không chỉ tiền mã hóa lao dốc, cổ phiếu của các công ty trong ngành cũng bị bán tháo. Giá cổ phiếu của sàn giao dịch Coinbase đã giảm 4,8%. Cổ phiếu của Strategy, công ty đại chúng sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, giảm gần 6%.

Công ty phân tích Chainalysis và các chuyên gia trong ngành đánh giá vụ hack vào Binance có thể là vụ trộm cắp lớn nhất lịch sử ngành công nghiệp tiền mã hóa.

"Đây là vụ hack lớn nhất trong lịch sử", Reuters dẫn lời Aravind Srinivasan, người đứng đầu mảng kinh doanh OTC của GSR, một trong những nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa lớn nhất.

Logo sàn giao dịch tiền mã hóa Binance ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài thiệt hại về tài sản bị đánh cắp, vụ hack có thể gây ra hiệu ứng "tuyết lở", ảnh hưởng đến cả thị trường. "Tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư sẽ giảm. Họ sẽ đánh giá lại mức độ an toàn của tài sản nằm trên sàn giao dịch tập trung cũng như những lo ngại về thanh khoản", Tim Sun, nhà nghiên cứu cấp cao tại HashKey Group, nói với Reuters.

Binance đang là sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới với 335 triệu tài khoản trên toàn cầu. Báo cáo thường niên năm 2025 cho thấy sàn đang quản lý khoảng 162,8 tỉ USD tài sản.

AI khiến các vụ hack ngày càng nguy hiểm

Trong tuyên bố mới nhất, Binance cho biết: "Tiền của người dùng vẫn an toàn. Hiện tại, tất cả giao dịch gửi và rút tiền bị đình chỉ. Đội ngũ an ninh của sàn đang kiểm tra, bảo mật cơ sở hạ tầng ví và truy tìm các tài sản bị ảnh hưởng, với sự hỗ trợ chặt chẽ từ các cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành".

Bernardo Brites, CEO công ty hạ tầng thanh toán và stablecoin Trace Finance, cho rằng việc chống lại các cuộc tấn công mạng đang trở nên khó khăn khi AI có thể tìm ra lỗ hổng nhanh hơn tốc độ khắc phục.

Sự cố an ninh tại Binance tiếp tục làm dấy lên lo ngại về các vụ tấn công trong ngành. Ít giờ trước khi vụ tấn công Binance được công bố, nền tảng dự đoán Polymarket cũng phải dừng giao dịch sau sự cố bảo mật liên quan đến nhà cung cấp.

Một tháng trước, sàn giao dịch tiền mã hóa Bitget hacker tấn công và đánh cắp khoảng 387,5 triệu USD. Khi đó, CEO Bitget cho biết gần như không có cơ hội lấy lại được số tiền bị đánh cắp. Sàn phải dùng quỹ bảo hiểm để đền bù cho nhà đầu tư.

Theo các nhà nghiên cứu tại TRM Labs, năm 2025, thị trường tiền mã hóa đã đối mặt khoảng 150 vụ tấn công lớn nhỏ, thiệt hại ước tính 2,9 tỉ USD. Các vụ tấn công liên tục diễn ra cho thấy mức độ rủi ro, dễ bị tổn thương của ngành công nghiệp mới nổi này.

Cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo, cho rằng tội phạm có tổ chức đang ngày càng sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền xuyên biên giới, ngoài hệ thống tài chính truyền thống.