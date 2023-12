Săn vé Olympic Paris, dàn 'hot boy' đội tuyển bơi Việt Nam phải đón Tết xa nhà

Đội tuyển bơi Việt Nam có 6 tuyển thủ đạt chuẩn tham dự giải bơi vô địch thế giới 2024 tại Qatar gồm Nguyễn Huy Hoàng, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Ngô Đình Chuyền, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Hoàng Khang. Trên cơ sở đó, bộ môn bơi Cục TDTT đề xuất cử các kình ngư này tham dự giải nhằm trui rèn bản lĩnh và săn vé tham dự Olympic Paris 2024.

Nguyễn Huy Hoàng phấn đấu đoạt thêm chuẩn tham dự Olympic Paris 2024

Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển bơi Việt Nam mới có 1 suất chính thức tham dự Olympic Paris của Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung 800 m tự do. Anh đoạt chuẩn tham dự giải bơi vô địch thế giới ở 3 nội dung là 400 m tự do, 800 m tự do và 1.500 m tự do. Mục tiêu của kình ngư người Quảng Binh là săn thêm suất dự Olympic ở nội dung 1.500 m tự do và 400 m tự do.

Huy Hoàng giành HCĐ ASIAD nội dung không sở trường: 'Em đã cởi bỏ được áp lực'

Phạm Thanh Bảo cùng các đồng đội phải ăn Tết xa nhà vì tham dự giải bơi vô địch thế giới tại Qatar

Phạm Thanh Bảo có 2 chuẩn tham dự giải vô địch thế giới ở nội dung 100 m ếch, 200 m ếch. Trần Hưng Nguyên cũng có 2 chuẩn ở nội dung 200 m ngửa, 200 m hỗn hợp. Nguyễn Hoàng Khang đạt chuẩn ở nội dung 50 m bướm còn em trai Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn đạt chuẩn ở nội dung 400 m hỗn hợp.

Trần Hưng Nguyên có 2 chuẩn tham dự giải bơi vô địch thế giới 2024 để săn vé dự Olympic Paris

Dự kiến dàn "hot boy" đội tuyển bơi Việt Nam sẽ lên đường sang Qatar dự giải bơi vô địch thế giới vào ngày 9.2.2024 (tức 30 Tết) và sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 11.2 (tức mồng 2 Tết). Phải đón Tết xa nhà nhưng Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội đều đặt quyết tâm cao. Hiện 6 tuyển thủ này đang tập luyện ở các Trung tâm HLTTQG Cần Thơ, TP.HCM và Đà Nẵng. Đáng chú ý sau khi Ánh Viên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đội tuyển bơi Việt Nam chưa có người thay thế và không có tuyển thủ nào giành quyền tham dự giải bơi vô địch thế giới sắp tới.

Nguyễn Quang Thuấn hứa hẹn tạo đột phá ở nội dung 400 m hỗn hợp

Đạt 6 chuẩn tham dự giải vô địch thế giới đã khó, lấy được chuẩn tham dự Olympic Paris 2024 còn khó hơn rất nhiều. Để lấy chuẩn A nội dung 400 m tự do tham dự Olympic, Nguyễn Huy Hoàng phải chạm mốc thành tích 3 phút 48 giây 15, chuẩn A nội dung 1.500 m tự do là 15 phút 04 giây 64. Đây là thông số mà Nguyễn Huy Hoàng đang tiệm cận thông qua thành tích ở các giải gần đây. Thành tích của các tuyển thủ còn lại còn khá xa với chuẩn A Olympic Paris nên cần sự đột phá mới mong đạt mục tiêu đề ra.