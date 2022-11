Sản xuất của Nga cải thiện nhờ nhu cầu quân trang của các binh sĩ động viên

Nhu cầu trang bị cho những binh sĩ được động viên và việc gia tăng chi tiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine đã giúp lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Nga vượt qua những thách thức về kinh tế tốt hơn mong đợi, theo Reuters ngày 28.11.

Số liệu của cơ quan thống kê liên bang Rosstat cho thấy sản lượng công nghiệp của Nga trong tháng 10 chỉ giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái và cải thiện so với mức sụt giảm 3,1% trong tháng 9. Con số của tháng 10 cũng tốt hơn so với dự báo sụt giảm 3,8% đưa ra trước đó.

Sự cải thiện diễn ra dù Nga kêu gọi hơn 300.000 quân nhân dự bị tham gia chiến dịch tại Ukraine, với phần lớn trong độ tuổi lao động. Trong khi đó, các doanh nghiệp ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động và kinh tế ngày càng trở nên khó lường.

Kinh tế Nga đã diễn biến trái ngược với dự báo trước đó về khả năng sụt giảm 10% trong năm nay do tác động của gói cấm vận chưa từng thấy từ phương Tây, việc rút lui của các nhà đầu tư nước ngoài và gián đoạn lớn về chuỗi cung ứng. Bộ kinh tế Nga giờ đây dự báo kinh tế năm nay sẽ chỉ sụt giảm 2,9%.

“Tác động của động viên và chi tiêu quân sự là thấy rõ trong sản lượng công nghiệp, bù đắp cho sự sụt giảm trong những lĩnh vực dân sự khác”, theo chuyên gia Dmitry Polevoy đứng đầu bộ phận đầu tư tại công ty môi giới Locko Invest (Nga).





Điển hình cho việc sản xuất quân sự thúc đẩy sản lượng, sản xuất trang phục trong tháng 10 tăng 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 5,6% so với tháng 9. Sản lượng trang phục làm việc, trong đó có đồng phục quân đội, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, theo Rosstat.

Dù chi tiết về chi tiêu quân sự chưa được tiết lộ, Rosstat ghi nhận gia tăng sản xuất đáng kể trong những lĩnh vực bao trùm sản xuất súng ống và đạn dược trong tháng 10.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ ngày 28.11 xác nhận rằng cuộc đối thoại về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị hủy.

Giới chức 2 nước trước đó dự kiến sẽ gặp nhau tại Cairo (Ai Cập) từ ngày 29.11-6.12 để thảo luận về việc khôi phục hoạt động giám sát theo Hiệp ước New START, hoạt động bị đình chỉ từ tháng 3.2020 do đại dịch Covid-19.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết cuộc đối thoại được dời lại, nhưng không nêu lý do, trong khi Đại sứ quán Mỹ cho biết đó là quyết định của phía Nga, theo tờ Kommersant.