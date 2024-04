Theo số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia Trung Quốc công bố ngày 31.3, chỉ số nhà quản trị mua hàng, gọi tắt là PMI, khu vực sản xuất trong tháng 3 đạt 50,8 điểm, tăng so với mức 49,1 của tháng 2, cho thấy sự phục hồi trong hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Theo Reuters, chỉ số PMI trên 50 cho thấy có sự cải thiện so với tháng trước, trong khi dưới 50 phản ánh sụt giảm trong hoạt động.

Ngành sản xuất Trung Quốc tăng trưởng trở lại REUTERS

Trước đó, một cuộc khảo sát do Bloomberg tiến hành cũng dự báo PMI sản xuất sẽ tăng trở lại từ tháng 3 nhưng với mức thấp hơn là 50,1 điểm. Chỉ số PMI khu vực phi sản xuất cũng đạt 53 điểm, tăng so với 51,4 điểm của tháng 2.

Các chỉ số lạc quan gần đây cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang dần lấy lại động lực, khiến các nhà phân tích bắt đầu nâng dự báo tăng trưởng trong năm nay.

Giới hoạch định chính sách Bắc Kinh đã phải chật vật với tình trạng trì trệ kinh tế dai dẳng kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp hạn chế Covid-19 vào cuối năm 2022, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng sâu sắc, nợ chính quyền địa phương gia tăng và nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh công bố một loạt biện pháp như phát hành trái phiếu chính phủ nhằm tăng chi ngân sách cho cơ sở hạ tầng và phục hồi hoạt động kinh tế. Trước đó, chỉ số tiêu dùng trong tháng 2 đã tăng trở lại, lần đầu tiên kể từ tháng 8.2023.

Trong năm 2023, tổng sản phẩm quốc nội, hay GDP, của Trung Quốc tăng 5,2%. Đây là mức thấp nhất kể từ những năm 1990, không kể giai đoạn đại dịch COVID-19. Năm nay, Bắc Kinh tuyên bố đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hàng năm 5%.