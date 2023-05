Sản xuất và tiêu thụ lương thực thực phẩm ở TP.HCM đều giảm

Ông Hiến cho biết: Trong quý 1/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp ngành lương thực thực phẩm của thành phố giảm 1,75% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành vẫn đang hết sức khó khăn. Dù các doanh nghiệp đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu… nhưng sức mua chẳng những không tăng mà còn giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng, đặc biệt là các thị trường quan trọng như: Mỹ, EU hay Nhật Bản do người tiêu dùng giảm mua sắm.

Sức mua nhóm hàng lương thực thực phẩm của TP.HCM giảm 4% trong quý 1/2023 CHÍ NHÂN

"Tôi hy vọng triển lãm sẽ giúp các các doanh nghiệp chủ động trong các khâu nghiên cứu sản phẩm mới chất lượng và an toàn, đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Đây cũng là nơi để các doanh nghiệp thảo luận, trao đổi ý kiến, thiết lập các mối quan hệ chuyên nghiệp và cùng nhau phát triển", ông Hiến nói.

Ông Trần Phú Lữ, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), phát biểu: Ngành lương thực thực phẩm luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng và có nhiều tiềm năng phát triển của Việt Nam. Riêng chế biến lương thực, thực phẩm là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm ưu tiên phát triển của TP.HCM. Tuy nhiên, dưới tác động khó khăn chung của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, ngành này đang gặp nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu sụt giảm mạnh so cùng kỳ.

Ông Lữ khẳng định: Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm cần nhất trong lúc này là các chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất, các hoạt động xúc tiến thương mại. HCM FOODEX 2023 được tổ chức với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm tiếp cận thông tin đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.