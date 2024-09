Sáng 16.9 mưa, tiếp tục tìm nạn nhân sập cầu Phong Châu, chuẩn bị dựng cầu phao

Sáng 16.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND H.Tam Nông (Phú Thọ), cho biết trên địa bàn có mưa, mực nước sông Hồng rút chậm hơn so với hôm qua.



Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu ẢNH: HẢI VY

Diễn biến này ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, xảy ra hôm 9.9.

Tuy vậy, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Lực lượng quân đội, công an và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ với hy vọng phát hiện thêm nạn nhân vụ sập cầu.

Đối với các dầm cầu bị rơi xuống sông Hồng, ông Hùng cho biết, các đơn vị chức năng sẽ tính toán điều kiện thời tiết, mực nước và nhiều yếu tố khác để trục vớt khi phù hợp.

Riêng hạng mục dựng cầu phao thay cho cầu Phong Châu đã bị sập, Phó chủ tịch UBND H.Tam Nông thông tin, lực lượng chức năng đang dọn dẹp, san ủi và gia cố đường dẫn 2 bên đầu cầu.

Hiện mực nước sông Hồng vẫn còn cao, chưa đảm bảo, nên chưa thể dựng cầu phao. Khi mực nước ổn định, việc này sẽ được tiến hành ngay, đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân.

Trước đó, do ảnh hưởng từ bão số 3, ngày 9.9, cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp cầu. Vụ việc khiến 3 ô tô, 6 xe máy, 1 xe điện rơi xuống sông; 3 người được cứu, 8 người mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân.

Đến chiều 14.9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N.T.H (48 tuổi, trú tại xã Thạch Đồng, H.Thanh Thủy, Phú Thọ). Bà H. là nạn nhân mất tích được tìm thấy đầu tiên trong vụ sập cầu Phong Châu.

Sáng 15.9, lực lượng chức năng tiếp cận khu vực cách cầu Phong Châu bị sập gần 100 m, thuộc khu 23 xã Vạn Xuân, H.Tam Nông. Đây là nơi phát hiện phương tiện ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 19R-011.11 đang mắc kẹt. Qua tìm kiếm, lực lượng không thấy nạn nhân trong ca bin xe.

Cầu Phong Châu bị sập hôm 9.9 ẢNH: HÙNG NGÔ

Để khắc phục sự cố sập cầu, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản gửi Thủ tướng, đề nghị xây dựng cầu mới thay thế với quy mô hiện đại, dài 430 m, rộng 21,5 m; tổng mức đầu tư 865 tỉ đồng (ngân sách T.Ư hỗ trợ 100%).

Trong lúc chờ phương án xây cầu mới, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang cho biết sẽ sử dụng phương án tạm thời là làm cầu phao để phục vụ cho người dân di chuyển. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, và đại diện các đơn vị đã tới khảo sát vị trí lắp cầu phao tại khu vực gần cầu Phong Châu. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng dâng cao, công tác triển khai gặp nhiều khó khăn.

UBND tỉnh Phú Thọ cũng vừa có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh - cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm người, trục vớt phương tiện đảm bảo nhanh chóng, an toàn.

Đồng thời, báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn.

Công an tỉnh được giao đảm bảo an ninh, an toàn, phân luồng giao thông cho các lực lượng đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người và trục vớt phương tiện.

Cùng đó, phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người và trục vớt phương tiện đảm bảo an toàn; xác định danh tính người bị mất tích sau khi tìm thấy để thông báo cho gia đình và địa phương đến tiếp nhận.