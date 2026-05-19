'Sáng mãi tên Người': Bản hòa ca của niềm tin và khát vọng

Chương trình Sáng mãi tên Người do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, Báo Văn hóa tổ chức nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2026), diễn ra tối 19.5 tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam (Hà Nội).

Đêm nghệ thuật vinh dự đón tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cùng các ủy viên, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng…

Các đại biểu tham dự chương trình Ảnh: BTC

Với 3 phần: Người đi tìm hình của nước, Ánh sáng dẫn đường và Việt Nam khắc ghi lời Người, chương trình tái hiện một cách sinh động chân dung Hồ Chủ Tịch cùng những dấu mốc gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Những bước chân tìm đường và dẫn lối

Mở đầu bằng tiếng hát trong trẻo của giọng ca nhí Dương Đức Hải cùng Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ với màn mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ một tình yêu bao la, câu chuyện khéo léo được "dẫn chuyện" theo bước chân của các bạn nhỏ - thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Lần đầu tiên, ca khúc Bác Hồ một tình yêu bao la vốn từng gắn liền với tiếng hát Thanh Hoa được cất lên bằng chất giọng con trẻ trong veo, khiến cả khán phòng như lặng đi vì xúc động.

Ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" được làm mới bởi chất giọng trong trẻo của Dương Đức Hải Ảnh: BTC

Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ: NSND Quốc Hưng (cũng đồng thời là tổng đạo diễn chương trình), NSƯT Tân Nhàn, Anh Thơ... cùng các ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng… lần lượt góp thêm những nét vẽ sinh động và giàu cảm xúc để dệt nên bức chân dung giản dị mà vĩ đại về Hồ Chủ Tịch.

Đó là hình ảnh cậu bé Nguyễn Sinh Cung với những bước chân đầu đời từ làng Sen xứ Nghệ, lớn lên bên lời ru của mẹ và trang sách của cha cùng điệu ví dặm quê nhà. Là người thanh niên Nguyễn Tất Thành quả quyết rời bến Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước. Là người cha già của dân tộc thao thức nỗi nước non bởi một tình yêu bao la dành cho đồng bào, đồng chí…

Từ nguồn cảm hứng lớn lao đó, đất nước hôm nay lại tiếp tục được viết tiếp bằng tinh thần hội nhập cùng khát vọng vươn mình như những bước chân xưa Bác đã từng đi trên "Đường Kách Mệnh"…

"Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" qua chất giọng ngọt ngào, tha thiết của ca sĩ Anh Thơ Ảnh: BTC

Sáng mãi tên Người lay động người xem không chỉ bởi các tiết mục âm nhạc mà còn kết hợp nhiều thủ pháp sân khấu hóa, phóng sự và giao lưu nhân chứng cùng hiệu ứng mapping nhằm tạo nhịp điệu đa tầng và tăng chiều sâu cảm xúc.

Bức chân dung Bác được vẽ bằng máu của người chiến sĩ cách mạng

Điểm nhấn gây xúc động nhất chương trình chính là sự hiện diện của cựu chiến binh Nguyễn Thế Nghĩa bên hai kỷ vật thiêng liêng: bức chân dung cờ Đảng và Bác Hồ được ông vẽ bằng máu từ 54 năm trước, đúng ngày 19.5.1972 – ngày ông được kết nạp Đảng giữa chốn lao tù Phú Quốc. Người từng vinh dự được gặp Bác 3 lần đã xúc động nói rằng trong những thời khắc khó khăn nhất của người chiến sĩ cách mạng, hình ảnh và tư tưởng của Người chính là điểm tựa niềm tin giúp ông vượt qua thử thách.

Người cựu tù Phú Quốc với hai kỷ vật thiêng liêng... Ảnh: BTC

Khép lại chương trình, ca khúc Đất nước vươn mình của nhạc sĩ Đức Trịnh do NSND Quốc Hưng, ca sĩ Thu Hằng cùng dàn hợp xướng thể hiện đã mang đến dư âm đầy xúc động. Giai điệu hào hùng hòa cùng hiệu ứng sân khấu rực rỡ không chỉ khép lại đêm diễn trong nhiều cảm xúc, mà còn lan tỏa mạnh mẽ niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần vươn mình của dân tộc trên hành trình tiếp bước tư tưởng Hồ Chí Minh.