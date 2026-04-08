Chính trị

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm các phó thủ tướng và bộ trưởng

Mai Hà - Tuyến Phan - Văn Chung
08/04/2026 06:45 GMT+7

Sáng nay 8.4, theo chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên của Chính phủ.

Trong ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. 

Sáng 8.4, Quốc hội sẽ thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên của Chính phủ

Theo lịch trình, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Thủ tướng Chính phủ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo các nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các nghị quyết. Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

Chiều qua 7.4, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trước đó, chiều qua 7.4, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Hưng làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sáng cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, toàn bộ 488 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí thông qua (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu).

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ NN-MT, Bộ Xây dựng, Bộ VH-TT-DL, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

