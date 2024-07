Sáng tạo trong cải cách hành chính

Mới đây, báo cáo tại hội nghị trực tuyến về chuyển đổi số do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh nêu những con số rất ấn tượng. Theo thống kê, đến tháng 7.2024, TP.Đà Nẵng có 97% thủ tục hành chính được triển khai dưới dạng DVCTT toàn trình (gấp 2 so với trung bình toàn quốc). Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến là 90%, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 66%, tăng 46% so với cuối năm 2023 và gấp gần 4 lần so với tỷ lệ trung bình của các địa phương (17%).

Theo ông Chinh, hằng năm, TP.Đà Nẵng đều giao chỉ tiêu về DVCTT gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, địa phương. Đối với việc triển khai giám sát dịch vụ công, TP.Đà Nẵng thực hiện thông qua Trung tâm giám sát điều hành thành phố thông minh. Trong đó, có các dịch vụ giám sát, thống kê tình hình xử lý hồ sơ của các cơ quan; cảnh báo các cơ quan xử lý hồ sơ gần tới hạn, chưa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trong vòng 4 giờ… Mới đây, TP.Đà Nẵng tiếp tục triển khai cấp kết quả thủ tục hành chính số gắn với mã QR cho phép cung cấp "dịch vụ công nâng cao", giúp người dân thuận lợi trong lưu trữ, xuất trình kết quả thủ tục hành chính số, đặc biệt là loại cấp phép. Cơ quan nhà nước cũng thuận lợi hơn trong quản lý nhà nước sau cấp phép.

Một điều dễ thấy là với hạ tầng kỹ thuật tốt cũng như có nhiều kinh nghiệm trong chuyển đổi số, TP.Đà Nẵng có nhiều thuận lợi trong việc nâng cao hiệu quả DVCTT. Tuy nhiên, để có kết quả là những con số "biết nói" như đã nêu, chính quyền thành phố đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực hướng đến sự thuận lợi của người dân, doanh nghiệp. Ở TP.Đà Nẵng, nhiều người không còn xa lạ gì với những mô hình hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, như: Tổ công nghệ số cộng đồng; Đại lý dịch vụ công trực tuyến thông qua các bưu cục xã, phường; Khu dân cư điện tử, Thôn điện tử…

Để chuyển đổi số thành công rất cần sự sáng tạo của chính quyền, nhất là những sáng tạo thật sự hướng đến người dân!