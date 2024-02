Sao Hàn đình đám một thời làm nhân viên vệ sinh, rửa chén

Choi Kang Hee từng là diễn viên đắt giá của màn ảnh xứ Hàn IMBC

Theo AllKpop, Choi Kang Hee vừa xuất hiện trên chương trình Point of Omniscient Interfere của đài MBC và kể về những công việc mà mình đã trải qua kể từ khi rời xa làng giải trí Hàn Quốc cách đây ba năm.

Nữ diễn viên 46 tuổi tiết lộ ba năm trước cô đã bộc bạch với gia đình về mong muốn ngừng diễn xuất và họ ủng hộ quyết định của cô. Ngay sau đó, sao phim Petty Romance quyết định đổi số điện thoại, yêu cầu quản lý ngừng nhận kịch bản để dành thời gian cho những trải nghiệm mới.



Choi Kang Hee chia sẻ hình ảnh làm nhân viên vệ sinh CHỤP MÀN HÌNH

Dù đã gia nhập làng giải trí 25 năm và gia tài phim ảnh đáng nể nhưng Choi Kang Hee không hài lòng với điều đó. Cô tâm sự mình quyết định thử những công việc khác nhau để tìm ra mục đích thực sự của mình.

Nghệ sĩ 7X trải lòng: "Tôi không thấy hạnh phúc, tôi đã làm việc 25 năm nhưng luôn tự hỏi: 'Mình thực sự giỏi cái gì?' nên đã thử làm nhiều việc khác nhau. Phương châm sống của tôi là: 'Không làm thì đừng có ăn' nên tôi phải luôn làm gì đó. Tôi tò mò không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc làm diễn viên. Vì vậy, tôi đã đi học làm biên tập viên truyền hình và học cách biên tập. Thậm chí, tôi còn làm thêm công việc bán thời gian tại một nhà hàng, rửa chén".

Người đẹp phim Protect the Boss tiết lộ hiện cô làm công việc dọn dẹp nhà cửa dành riêng cho những người nổi tiếng. Công việc của cô không chỉ là dọn dẹp mà còn duy trì các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ quyền riêng tư của họ. Cô cũng đăng tải những video về cuộc sống hằng ngày lên YouTube. Trong một video được chia sẻ hôm 31.1, nữ diễn viên làm công nhân vệ sinh và đang miệt mài thu gom rác thải lúc nửa đêm. Người đẹp chia sẻ: "Hôm nay tôi làm công việc thu gom rác. Bây giờ đã là nửa đêm rồi… Thật sảng khoái khi làm việc trong thời gian không có ai trên đường ".

Dù phải làm những công việc chân tay nặng nhọc song Choi Kang Hee vẫn luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng khi rời xa những áp lực, bộn bề của làng giải trí MBC

Choi Kang Hee sinh năm 1977, cô gia nhập làng giải trí từ năm 1995 và là diễn viên quen thuộc trên màn ảnh xứ kim chi. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim: Hành lang thì thầm, School, Sweet Buns, My Scary Girl (Cô bạn gái kinh dị), Petty Romance, Protect the Boss (Bảo vệ ông chủ), 7th Grade Civil Servant (Đặc vụ cấp 7), Glamorous Temptation (Cám dỗ nghiệt ngã), Queen of Mystery (Nữ hoàng trinh thám)… Bộ phim gần đây nhất mà cô tham gia là Hello, Me! (Xin chào, tôi ơi) phát sóng hồi 2021.