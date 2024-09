Sao nữ có thương hiệu kinh doanh giá trị nhất là ai?

Với hàng trăm triệu người theo dõi trên mạng xã hội, các ngôi sao nữ đã sử dụng tiếng nói của mình để tiếp thị các sản phẩm và kêu gọi vốn đầu tư. Chỉ sau vài năm ra mắt, những thương hiệu này đã bành trướng khắp thị trường từ Âu sang Á. Và người đầu tiên đứng trong danh sách này là ai?

Công ty Skims chuyên sản xuất đồ lót và quần áo định hình của Kim Kardashian là một thương hiệu đình đám và vững vàng ở vị trí số 1. Tính đến tháng 7.2023, Skims được định giá hơn 4 tỉ USD và giúp cho giá trị tài sản ròng của người đẹp "siêu vòng 3" vào khoảng 1,7 tỉ USD.

Sau hơn 6 năm hoạt động, thương hiệu Skims không chỉ gây được tiếng vang lớn về mặt truyền thông mà còn đạt được những thành tựu kinh doanh đáng ngưỡng mộ Ảnh: Instagram kimkardashian

Thương hiệu tập trung vào tính toàn diện và thái độ tích cực về cơ thể bằng cách cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhiều kích cỡ và tông màu da khác nhau.



Skims có hơn 6 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok. Trong năm qua, đã có gần 39,7 triệu lượt tìm kiếm Skims trên Google cho thấy mức độ phổ biến của thương hiệu.

2. Rihanna

Chẳng có gì ngạc nhiên khi giọng ca Diamonds đã biến mất khỏi làng nhạc nhiều năm nay, bởi những thương hiệu do cô làm chủ đều "ăn nên làm ra". Thương hiệu đồ lót Savage x Fenty của Rihanna có giá trị 1 tỉ USD, trong khi Fenty Beauty vượt trội hơn là 2,8 tỉ USD.

Savage x Fenty được Fast Company vinh danh là một trong 10 công ty thời trang sáng tạo nhất năm 2020. Thương hiệu của nữ ca sĩ 8X phục vụ nhiều đối tượng khách hàng và kích cỡ cơ thể, bao gồm cả việc sử dụng người mẫu ngoại cỡ.

Nhờ khả năng kinh doanh tài ba, thương hiệu Fenty đã giúp Rihanna trở thành nữ tỉ phú tự thân vào năm 2021 Ảnh: dailymail

3. Selena Gomez

Selena Gomez bắt đầu sự nghiệp giải trí với danh xưng "công chúa Disney" và trở thành ngôi sao nhạc pop với những bản hit toàn cầu như Love You Like A Love Song, Who Says, Calm Down. Gần đây, cô đã quay trở lại truyền hình với bộ phim đình đám Only Murders In The Building.

Dù tên tuổi gắn liền với điện ảnh và âm nhạc nhưng khi thử sức với kinh doanh, Selena Gomez mới có thể đạt được vị thế tỉ phú nhờ thành công của thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty Ảnh: Instagram rarebeauty

Rare Beauty có giá trị 2 tỉ USD đã giúp Selena trở thành tỉ phú tự thân trẻ tuổi nhất nước Mỹ. Trước kia danh xưng này thuộc về Kylie Jenner, nhưng số liệu được cho là "ảo" nên cô đã bị "đánh rớt" khỏi hội tỉ phú.



4. Kylie Jenner

Em út của đại gia đình nhà Kardashian là người thành lập Kylie Cosmetics và dòng thời trang Khy. Cả 2 thương hiệu này đều đang phát triển rất tốt.

Tháng 11.2019, Coty đã mua 51% cổ phần kiểm soát Kylie Cosmetics của Kylie Jenner với giá 600 triệu USD và định giá công ty ở mức khoảng 1,2 tỉ USD. Còn đối với Khy, thương hiệu mới mở này đã tạo ra nhiều dấu mốc ấn tượng khi đạt doanh số 1 triệu USD chỉ trong ngày đầu tiên mở bán.

Mặc dù ban đầu, Kylie được đón nhận nhờ những sản phẩm làm đẹp. Nhưng khi chuyển sang kinh doanh thời trang, bà mẹ 2 con vẫn tiếp tục ghi điểm Ảnh: Instagram kyliecosmetics

Trong danh sách những thương hiệu kinh doanh giá trị lớn nhất của các ngôi sao nữ còn có The Row của cặp đôi diễn viên Mary-Kate và Ashley Olsen, The Honest Company của Jessica Alba, Good American của Khloé Kardashian, hay thương hiệu quần áo và phụ kiện Draper James của nữ minh tinh từng đoạt giải Oscar - Reese Witherspoon.