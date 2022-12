Sao phim 'Big Mouth' Lee Jong Suk uy hiếp Kim Rae Won trong 'Âm lượng hủy diệt'

Sau đoạn teaser gây tò mò của tác phẩm điện ảnh Âm lượng hủy diệt, đoàn phim vừa giới thiệu poster chính thức cùng trailer gay cấn hé lộ nội dung câu chuyện, đồng thời cung cấp cho người xem thông tin về dàn nhân vật chính.

Do Hwang In Ho đứng sau nhiều dự án nổi bật như Lời nguyền tình yêu (Spellbound, 2013) hay Quái vật (Monster, 2014) ngồi ghế đạo diễn, dự án Âm lượng hủy diệt thu hút sự chú ý nhờ quy tụ dàn sao nam đình đám xứ kim chi gồm Kim Rae Won, Lee Jong Suk, Cha Eun Woo…, cũng như ý tưởng thú vị xoay quanh vụ khủng bố bằng những quả bom “nhạy cảm” với âm thanh.

Kéo dài 2 phút, trailer mới được đăng tải giúp khán giả hiểu rõ hơn phần nào về nội dung tác phẩm. Không chỉ là chuỗi đánh bom đơn thuần, vụ tấn công này vốn có chủ đích nhắm vào nhân vật Kang Do Young (Kim Rae Won), cựu Phó đô đốc hải quân Hàn Quốc.

Một ngày nọ, Kang Do Young bỗng nhận cuộc gọi bí ẩn từ tên khủng bố. Hắn ta tuyên bố đã cài đặt 2 quả bom tại khu vui chơi dành cho trẻ em và sân vận động, nơi đang diễn ra trận cầu nảy lửa. Vì được gắn bộ cảm ứng âm thanh, chúng sẽ phát nổ nếu tiếng ồn ở đấy chạm ngưỡng 100 db (decibel: đơn vị đo lường cường độ âm thanh).

Tiếp theo đó, đoạn trailer khiến người xem hồi hộp trước những nỗ lực của nam chính nhằm vô hiệu hóa 2 khối thuốc nổ, đồng thời cố gắng vạch trần danh tính kẻ thủ ác. Bên cạnh áp lực chạy đua với thời gian, vị cựu Phó đô đốc còn phải đối diện bài toán không tưởng: làm thế nào để yêu cầu lũ trẻ tinh nghịch lẫn hàng ngàn cổ động viên hăng say giữ im lặng nhất có thể?

Sắm vai tên khủng bố Jeong Tae Seong, “chàng vịt” Lee Jong Suk thể hiện sự áp đảo khi liên tục nắm thóp Kang Do Young, đặt anh ta vào nhiều tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Là thành viên thuộc hội Mensa danh giá, thanh niên sở hữu IQ vượt trội này sẽ đem đến cuộc đấu trí căng não cùng các pha quay xe khó lường trong Âm lượng hủy diệt.





Chưa kể, Jeong Tae Seong cũng làm khán giả tò mò về động cơ cá nhân. Tại sao hắn lại căm ghét tay cựu binh hải quân? Điều gì đã thôi thúc gã thiết kế nên những quả bom âm thanh chết chóc, hay buộc Kang Do Young đưa ra hàng loạt quyết định khó khăn mang tính sinh tử, chẳng hạn như việc lựa chọn giải cứu lũ trẻ ở khu vui chơi hoặc đám đông theo dõi trận bóng đá?

Ngoài ra, theo trailer, xuyên suốt chuyến hành trình đầy căng thẳng, Kang Do Young không hề đơn độc mà nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ hai nhân vật khác. Đó là Oh Dae Oh (Jung Sang Hoon), anh chàng phóng viên hiện trường quả cảm và thành viên Bộ Tư lệnh Hỗ trợ An ninh Quân sự Cha Young Han (Park Byung Eun).

Đáng chú ý, nếu quan sát kỹ poster, bạn sẽ thấy vai diễn do Cha Eun Woo đảm nhận lại chẳng hề xuất hiện. Với kỹ năng dò sóng âm cộng kinh nghiệm thực chiến trong tàu ngầm, nhân vật trên chắc chắn đóng vai trò quan trọng, thậm chí còn rất có thể là người châm ngòi cho mâu thuẫn của hai tuyến chính – phản diện nên mới bị đạo diễn lẫn ê-kíp giấu đi như thế.

Sau các buổi chiếu sớm ở quê nhà Hàn Quốc, Âm lượng hủy diệt hiện nhận về cơn mưa lời khen từ khán giả đại chúng. Hầu hết đều nhận định bộ phim cân bằng rất tốt giữa việc xây dựng bầu không khí hồi hộp, các phân cảnh đuổi bắt mãn nhãn, giàu tính giải trí với những phút giây lắng đọng, đề cao tình người lúc khó khăn hoạn nạn.

Đặc biệt, màn tái xuất của Kim Rae Won được giới phê bình Hàn Quốc đánh giá rất cao. Tờ Yonhap nhận xét: “Nam thần Harvard Kim Rae Won thực sự tỏa sáng qua hình tượng một chàng cựu binh can trường, tràn đầy năng lượng. Chẳng cần đội ngũ diễn viên đóng thế, nam tài tử 41 tuổi ghi điểm khi tự mình cầm lái trong mọi cảnh đua ô tô, nhảy từ lầu cao xuống đất hay lặn dưới nước”.

Riêng tại Việt Nam, mặc dù còn gần 2 tuần nữa thì phim mới khởi chiếu, nhưng cộng đồng yêu thích phim ảnh Hàn Quốc nói riêng, các fan điện ảnh nói chung đã bàn tán vô cùng sôi nổi. Đa số đều ngóng chờ “mối quan hệ tay ba” đầy kịch tính giữa 3 chàng nam thần Kim Rae Won, Lee Jong Suk, Cha Eun Woo và sẵn sàng ra rạp để thưởng thức tác phẩm.

Âm lượng hủy diệt khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 9.12.2022.