Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác

Sao thành phố mình đẹp quá!

Minh Vũ
(TP.HCM)
14/05/2026 05:49 GMT+7

Những năm vào thập niên 1990, tôi từ ngoài quê nhà Quảng Ngãi vào TP.HCM học. Hồi đó sinh viên Trường Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) giai đoạn đại cương ở Làng đại học (P.Linh Trung, Thủ Đức cũ, TP.HCM), sau đó mới thi chuyển giai đoạn qua học chuyên ngành.

TỪ CHUYỆN XƯA Ở LÀNG ĐẠI HỌC…

Làng đại học khi ấy vẫn còn khá thưa vắng với những cánh rừng tràm bạt ngàn. Dòng điện vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, đường dẫn vào khu nhà trọ sinh viên chúng tôi phải đi qua đoạn gò đất nhấp nhô với với rừng tràm, không có đèn điện chiếu sáng vào ban đêm.

Cũng chính vì thiếu ánh sáng đèn điện mà nhiều câu chuyện "truyền tai" trong giới sinh viên về tệ nạn cướp giật, chuyện sinh viên nữ bị xâm hại khi đi một mình trong đêm khuya vắng đến đoạn đường dẫn vào khu nhà trọ. Những câu chuyện "nửa hư nửa thực ấy" khiến bọn sinh viên nam chúng tôi cũng lo lắng và ít khi ra ngoài vào ban đêm.

Nhìn từ trên cao, TP.HCM về đêm lung linh trong ánh điện

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tôi nhớ có lần hội đồng hương tổ chức họp mặt tại trụ sở Trường ĐH Luật ở Bình Triệu, mấy đứa bạn cùng phòng đi xe buýt lên "phố" họp mặt. Tan họp hội đồng hương, xe buýt đưa về lại làng đại học đã hơn 11 giờ đêm. Đoạn đường về khu nhà trọ tối om, thế là mấy đứa vắt chân lên cổ lên mà chạy thục mạng, vừa chạy vừa run và vừa nguyện cầu sự bình an...

Tôi hay kể lại câu chuyện thời sinh viên hồi đó ở làng đại học để thấy rằng thời đó ở TP.HCM, nhất là ở những phường, xã xa trung tâm thành phố như nơi tôi trọ học, vẫn còn thiếu điện, có lẽ vì còn khó khăn, và để thấy rằng mấy mươi năm trôi qua, mới thấy được sự phát triển và nỗ lực đưa dòng điện về phường xã xa trung tâm của ngành điện thành phố hôm nay.

Làng đại học hiện nay đã không còn thiếu ánh sáng điện như những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Dòng điện đã phủ khắp nơi nơi. Làng đại học hiện nay hiện đại hơn và đẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt, buổi tối "nơi sợ hãi" trước kia khi đêm xuống đã trở thành một khu phố thu nhỏ với các khu ẩm thực, chợ búa, quán ăn, quán cà phê hiện đại... lung linh sắc màu dưới ánh đèn điện. Lối vào những khu nhà trọ dành cho sinh viên luôn có điện chiếu sáng và an inh, an toàn hơn rất nhiều. Để có được điều này, có thể nói, đó là sự nỗ lực và sự phát triển không ngừng của ngành điện TP.HCM.

…ĐẾN SỰ THAY ĐỔI TRONG MỖI NẾP NHÀ

Sự phát triển rộng rãi của dòng điện cũng kéo theo kinh tế của nhiều hộ gia đình trở nên khấm khá, thậm chí là giàu có hơn sau những tháng ngày chưa có dòng điện như trường hợp của một người cô họ mà tôi quen biết.

Cả gia đình cô kéo nhau vào một xã ở P.Vũng Tàu (trước đây là TP.Vũng Tàu), TP.HCM để lập nghiệp. Thời đó cô và mấy người con làm nghề bún thủ công, vừa mất nhiều thời gian, công sức mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Từ lúc có dòng điện kéo về nơi xã cô ở thì lúc này gia đình cô chuyển sang làm bún bằng máy móc. Việc chuyển sang làm bún bằng máy móc đã giúp gia đình cô tăng sản lượng, tăng doanh thu. Nghề phát triển và từ đó cuộc sống trở nên khấm khá so với thời còn làm thủ công rất nhiều.

Có thể nói ngành điện thành phố liên tục phát triển, nỗ lực từng ngày để hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh của mình, từ những tháng ngày còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại nhất để có được ngày hôm nay. Dòng điện về tận các làng xã còn xa trung tâm đã kéo theo sự thay đổi của diện mạo thành phố cũng như thay đổi biết bao cuộc sống của mỗi hộ gia đình và những khao khát, ước mơ đổi đời của những người từ phương xa về thành phố để học tập, lập nghiệp.

Nhìn ánh đèn điện chiếu sáng trên những công trình vào ban đêm, nhất là vào những ngày lễ lớn, thành phố đẹp như bức tranh muôn màu sắc. Có dịp đi máy bay ban đêm vào TP.HCM, tôi nhìn qua cửa sổ nhỏ thấy thành phố đang thu nhỏ trong tầm mắt với hàng triệu ánh đèn màu lung linh. Mỗi lần như thế tôi lại thốt lên xúc động: "Sao thành phố mình đẹp quá!".

50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và đổi thay biết bao cuộc sống của mỗi gia đình, con người. Dòng điện làm cho thành phố của sự bao dung và nghĩa tình đẹp hơn, lung linh hơn.

Xin được bày tỏ lòng tri ân, sự nhiệt thành của tôi về đóng góp to lớn của ngành điện đối với cuộc sống của nhân dân cũng như sự phát triển của thành phố. Tôi nghĩ, ngoài sự nỗ lực vượt bậc vì khách hàng, còn là tinh thần dám nghĩ dám làm, là sự hy sinh thầm lặng của ngành điện để có được thành quả tự hào hôm nay.

220 triệu đồng đang đợi chủ nhân

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác, với tổng giá trị giải thưởng 220 triệu đồng.

Độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, HS-SV, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).

Thời hạn gửi bài: từ 11.3 - 30.6.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Sao thành phố mình đẹp quá ! - Ảnh 1.

