Sao Thủy ly giác cực đại: Người Việt còn quan sát được đến khi nào?

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), rạng sáng nay 2.8, sao Thủy đã đạt ly giác phía tây lớn nhất, lên đến 19.5 độ tính từ mặt trời. Đây là thời điểm tốt nhất để bắt đầu quan sát hành tinh này trên bầu trời sáng sớm, khi nó ở vị trí cao nhất gần đường chân trời phía đông.

Rạng sáng nay 2.8, sao Thủy đã đạt ly giác phía tây lớn nhất ẢNH MINH HỌA: THANH TÙNG

Nhiều người dậy sớm hôm nay và quan sát về phía đông ngay trước khi mặt trời mọc thấy một chấm sáng nhỏ, đó chính là sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất nên rất khó quan sát. Tuy nhiên, vào những thời điểm đặc biệt trong năm khi đạt ly giác cực đại, hành tinh này có thể trở nên nổi bật nếu bạn biết đúng thời gian và hướng để quan sát.

Hành tinh này nằm trong quỹ đạo bên trong trái đất, điều đó có nghĩa là nó luôn xuất hiện gần mặt trời, thường là ngay trước khi mặt trời mọc hoặc ngay sau khi mặt trời lặn.

Quan sát sao Thủy đến khi nào?

Ly giác là góc giữa mặt trời và một hành tinh, được quan sát từ trái đất. Với những hành tinh nằm bên trong quỹ đạo trái đất như sao Kim hay sao Thủy, ly giác phía tây xảy ra khi hành tinh nằm về phía tây của mặt trời trên bản đồ thiên thể, tức là xuất hiện ở phía đông của bầu trời trước lúc bình minh.

Theo Space.com, khoảng một tuần sau, hãy tìm sao Thủy ở vị trí rất thấp trên hướng đông bắc khoảng 1 giờ trước khi mặt trời mọc. Hành tinh nhỏ bé này sẽ hạ thấp dần mỗi buổi bình minh vào đầu tháng 8, nhưng nó cũng sáng lên nhanh chóng, từ độ sáng -0,7 vào ngày 9.8 đến -1,3 (hơi mờ hơn ngôi sao sáng nhất, Sirius) vào ngày 16.8.

Cũng vào ngày 9.8, Castor và Pollux, "cặp sao song sinh" của chòm sao Song Tử, sẽ hướng thẳng về phía sao Thủy. Chỉ cần kéo dài một đường thẳng tưởng tượng gấp đôi khoảng cách giữa 2 ngôi sao này xuống phía chân trời đông bắc, bạn sẽ tìm được sao Thủy.

Sáng sớm ngày 11.8, một vầng trăng lưỡi liềm cực mỏng chỉ được chiếu sáng 2% và còn khoảng 32 giờ nữa là đến trăng non sẽ nằm cách sao Thủy khoảng 2 độ về phía trên bên trái.

Từ ngày 13 đến ngày 17.8, sao Thủy sẽ ở rất gần với sao Mộc. Sao Thủy đạt đến điểm giao hội trên với mặt trời vào ngày 27.8 và chuyển sang bầu trời chiều. Trong khi đó, sao Kim thống trị bầu trời đêm suốt tháng 8.