Sao U.22 Việt Nam chấn thương, HLV đội Công an Hà Nội nói gì?

CLB Công an Hà Nội gặp tổn thất lực lượng trong trận hòa 0-0 với CLB Khánh Hòa ở vòng 10 V-League 2023, khi tiền vệ Lê Văn Đô phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm. Văn Đô đang có phong độ cao với 4 bàn sau 5 trận gần nhất, trong đó có 3 bàn ở V-League. Ngôi sao của U.22 Việt Nam chơi rất tốt sau khi được sử dụng thay thế Phan Văn Đức (chấn thương). Tuy nhiên, chấn thương của Văn Đô ở trận đấu lúc 19 giờ 15 hôm qua 30.5 có thể khiến cầu thủ này vắng mặt một số trận.

HLV Flavio Cruz của CLB Công an Hà Nội chia sẻ: "Với tình hình của Văn Đô, tôi chưa nắm được. Bác sĩ sẽ kiểm tra và xác định tình hình sau". Nếu Văn Đô chấn thương, đây sẽ là tổn thất lớn với U.22 Việt Nam của HLV Philippe Troussier, bởi Văn Đô là cầu thủ rất quan trọng, được ông Troussier sử dụng thường xuyên từ khi ngồi băng ghế chỉ đạo đến nay.

Văn Đô chấn thương MINH TÚ

Trở lại với trận gặp CLB Khánh Hòa, CLB Công an Hà Nội gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể chuyển hóa thành công. Chuỗi 4 chiến thắng của đội chủ sân Hàng Đẫy bị chặn đứng, khiến khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng có thể bị nới rộng ở vòng này.

HLV Flavio Cruz đánh giá: "Đây không phải kết quả tôi mong muốn. Chúng tôi đã chơi hay, tấn công suốt trận. Thủ môn của CLB Khánh Hòa có 3 lần cứu thua ở trận này. Chúng tôi luôn muốn có 3 điểm, nhưng đối thủ thì chỉ muốn có 1 điểm và họ đã làm được. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn. Các cầu thủ thi đấu gắn kết, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng họ phòng ngự suốt cả trận. Nhiều cầu thủ của CLB Khánh Hòa nằm sân nhiều lần, chấn thương. Thủ môn của họ là ví dụ, nằm sân tới 3 lần. Trọng tài đã không kiểm soát tốt tình huống này. Hôm nay chúng tôi lại không may mắn".

Ở vòng 11, CLB Công an Hà Nội sẽ làm khách trên sân đội đầu bảng Thanh Hóa. Đây là trận đấu ảnh hưởng nhiều đến cục diện đua vô địch mùa này. Hiện sau 10 vòng, đội Công an Hà Nội có 18 điểm, kém 3 điểm so với CLB Thanh Hóa nhưng đá nhiều hơn 1 trận.