Sao võ thuật Hồng Kim Bảo trở lại màn ảnh rộng

Hình ảnh Hồng Kim Bảo trong phim hành động mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM TRÙNG SINH 2

Theo HK01 hôm 25.10, phim điện ảnh Trùng sinh 2 (Go for Broke 2) vừa tung trailer, poster tại Hồng Kông, xác nhận ra mắt phòng vé xứ cảng thơm vào tháng 11 tới. Tác phẩm hành động tội phạm này do đạo diễn Mã Dục Kha cầm trịch, gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên tài năng: Lương Lạc Thi, Văn Tuấn Huy, Bạch Khách… Đặc biệt, phim có sự xuất hiện của ngôi sao võ thuật kỳ cựu Hồng Kim Bảo.

Theo thông tin được hé lộ, vai diễn mới của sao võ thuật đình đám này tiếp tục là một vai phản diện. Nhân vật Tả Mạn do ông thủ vai mang bộ mặt hiền hòa nhưng bên trong lại máu lạnh, nham hiểm, tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác. Hắn ngụy trang dưới lớp vỏ một doanh nhân lớn chuyên làm từ thiện nhưng thực chất đứng sau điều hành đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên bắt cóc trẻ em, rút máu của chúng để phục vụ giới nhà giàu. Trong trailer, nhân vật của nghệ sĩ 74 tuổi không có những cảnh hành động, đấm đá vốn là sở trường của ông mà xoáy vào uy lực diễn xuất.

Trùng sinh 2 dẫn dắt khán giả vào câu chuyện của nữ chính Hy Lạp (Lương Lạc Thi thủ vai) - một người mẹ có con là nạn nhân của một đường dây tội phạm nguy hiểm. Trước nỗi đau đớn, phẫn uất vì mất con, cô quyết tâm điều tra những kẻ đứng sau, bắt chúng phải trả giá. Trong hành trình đó, cô gặp một chàng trai (Văn Tuấn Huy) cũng mất em gái vì bọn tội phạm ở chợ đen. Họ hợp lực lao vào cuộc chiến "một mất một còn" với kẻ thù, đối đầu "ông trùm" Tả Mạn (Hồng Kim Bảo).

Trong đoạn phim "nhá hàng", tác phẩm gây ấn tượng với bối cảnh u tối, những pha hành động quyết liệt, đẫm máu, liên tục xuất hiện cảnh đấu súng, giao chiến bằng những vũ khí nguy hiểm khác hay những cảnh chiến đấu tay đôi nghẹt thở.

Hồng Kim Bảo trong chuyến công tác tại Việt Nam hồi tháng 11.2025. Ông tiết lộ vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh để tiếp tục theo đuổi đam mê phim ảnh ẢNH: THANH CHI

Go for Broke 2 là phim hành động mới nhất của Hồng Kim Bảo, sau vai Lão Đại trong Cửu Long thành trại: Vây thành gây tiếng vang ở phòng vé năm 2024. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, nghệ sĩ kỳ cựu tích cực đóng phim trở lại sau thời gian lui về nghỉ ngơi, điều trị vì nhiều vấn đề sức khỏe. Ngoài Go for Broke 2, gần đây ông còn đóng vai phụ, khách mời trong một số dự án điện ảnh: Tiếu ngạo giang hồ (2025), Good Trip (2026)…

Hiện sức khỏe của Hồng Kim Bảo cải thiện hơn so với trước. "Thật ra đầu gối của tôi gặp vấn đề nên bất tiện trong việc di chuyển. Còn lại tâm trí tôi vẫn còn minh mẫn, tôi vẫn còn khỏe để có thể tiếp tục sáng tạo những tác phẩm hay cho mọi người", ông chia sẻ trong chuyến công tác tại TP.HCM hồi tháng 11.2025. Sao võ thuật Hồng Kông cũng chia sẻ sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, điều giúp ông luôn giữ được đam mê với nghề chính là nhờ được tham gia vào những dự án phim chất lượng, đồng thời nhận được sự yêu thích và những phản hồi tích cực từ khán giả.