Hồng Kim Bảo phát cảnh báo, tuyên bố cắt đứt quan hệ với một người thân cận

Hồng Kim Bảo tuyên bố cắt đứt quan hệ với người đại diện ẢNH: AFP

Theo On.cc, thông qua trang cá nhân của con trai (Hồng Thiên Minh), Hồng Kim Bảo đăng tải thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác với Trần Mỹ Ngọc - người đại diện trước đây của ông. Theo đó, họ đã không còn hợp tác từ ngày 1.4.2026 đồng thời kết thúc mọi quan hệ và sự ràng buộc liên quan. Tuyên bố của sao phim Cửu Long thành trại nêu rõ: "Từ nay về sau, bà Trần Mỹ Ngọc không còn được phép đại diện cho tôi đưa ra bất kỳ cam kết, tiến hành đàm phán công việc hay ký kết bất kỳ hợp đồng nào".

Hồng Kim Bảo cũng nhấn mạnh nếu trước đây bà Trần đã có bất kỳ hành vi sai trái nào hoặc tự ý sử dụng trái phép danh nghĩa của ông để đưa ra những cam kết, thỏa thuận mà ông không đồng ý hoặc không ủy quyền, nam nghệ sĩ sẽ không chấp nhận và không chịu trách nhiệm. Ông hy vọng các đối tác, công ty, bạn bè lưu ý vấn đề này nhằm tránh gặp phải tình huống không mong muốn.

Hồng Kim Bảo tại một sự kiện điện ảnh ở Hồng Kông hồi tháng 3.2025 ẢNH: AFP

Ngoài ra, Hồng Kim Bảo cũng công bố người liên hệ mới phụ trách các công việc hợp tác, đàm phán liên quan đến nghệ sĩ.

Thông báo từ phía Hồng Kim Bảo thu hút sự quan tâm của truyền thông, khán giả. Thái độ nghiêm túc, dứt khoát của nam diễn viên 74 tuổi được thể hiện qua thông báo mới nhất làm dấy lên đồn đoán về mối quan hệ bất ổn của hai bên. Tuy nhiên, phía nghệ sĩ kỳ cựu không đề cập thêm về mâu thuẫn khiến ông phải chấm dứt quan hệ với nhân vật thân cận này.

Hồng Kim Bảo ở tuổi 74

Những năm gần đây, do tuổi cao, sức khỏe suy giảm, Hồng Kim Bảo lui về nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, vui vầy bên con cháu; ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên từng chật vật với bệnh tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao đồng thời trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối hồi 2017. Bệnh tình ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của nghệ sĩ 74 tuổi, khiến ông thời gian dài không thể đi lại bình thường, phải ngồi xe lăn, từng có giai đoạn sụt cân, tiều tụy khiến người hâm mộ hoang mang.

Hồng Kim Bảo có vợ - bà Cao Lệ Hồng, chăm sóc, đồng hành trong mọi hoạt động ẢNH: AFP

Sau thời gian dài tập trung chăm sóc cơ thể, tĩnh dưỡng, sức khỏe Hồng Kim Bảo ngày càng được cải thiện. Sao phim Vịnh Xuân quyền từng tiết lộ vợ là người chăm sóc cho ông mọi thứ, từ việc kiểm soát chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học cho đến các hoạt động rèn luyện thể lực nhẹ nhàng, phù hợp với thể trạng và cả quá trình thăm khám định kỳ. Xuất hiện tại lễ trao giải Kim Tượng hồi tháng 4.2026, ông giảm cân đáng kể, gương mặt hồng hào, thần sắc khỏe khoắn, di chuyển linh hoạt hơn, bớt phụ thuộc nhiều vào xe lăn như trước.

Hai năm trở lại đây, khi sức khỏe cải thiện hơn, Hồng Kim Bảo thỉnh thoảng trở lại đóng vai phụ trong một vài dự án và xuất hiện nhiều hơn tại các sự kiện điện ảnh ở quê nhà Hồng Kông với vai trò khách mời, giám khảo. Hồi 2024, ngôi sao võ thuật hàng đầu xứ cảng thơm tái xuất ấn tượng trong Cửu Long thành trại đóng cùng Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong. Gần đây hơn, ông góp mặt trong phim Tiếu ngạo giang hồ (2025), Go for Broke 2 (2026). Tháng 11.2025, Hồng Kim Bảo từng sang Việt Nam tham gia sự kiện quảng bá điện ảnh Hồng Kông ở TP.HCM.