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    Sập cầu Tân Thành ở Tây Ninh, máy cày rơi xuống sông

    Bắc Bình
    Bắc Bình
    Khi máy cày kéo rơ moóc chở xe cuốc đi đến gần giữa cầu Tân Thành (tỉnh Tây Ninh), nhịp cầu bất ngờ gãy, sập cầu. Các phương tiện rơi xuống kênh.

    Ngày 9.11, ông Trần Văn Bằng, Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng (tỉnh Tây Ninh), cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tỉnh Tây Ninh xác minh, làm rõ nguyên nhân sập cầu Tân Thành.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, nam tài xế điều khiển máy cày kéo rơ moóc chở xe cuốc đi qua cầu Tân Thành. Khi phương tiện đến gần giữa cầu, một nhịp cầu bất ngờ bị gãy. Máy cày cùng rơ moóc và xe cuốc rơi xuống kênh. Rất may, tài xế không bị thương.

    Cầu Tân Thành ở Tây Ninh gãy nhịp máy cày rơi xuống sông - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ sập cầu Tân Thành (xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) khiến máy cày kéo rơ moóc chở xe cuốc rơi xuống kênh

    ẢNH: V.Đ

    Cầu Tân Thành là cầu sắt, nối liền 2 ấp Láng Lớn và Hưng Điền A. Đây là tuyến đi lại quen thuộc của người dân 2 bên bờ kênh. Cầu được xây dựng năm 2002, tải trọng khoảng 3 tấn và hiện đã xuống cấp. Máy cày kéo rơ moóc chở xe cuốc có thể đã vượt tải trọng cho phép.

    Ngay sau sự cố, UBND xã Khánh Hưng chỉ đạo lực lượng chức năng rào chắn hai đầu cầu. Người và phương tiện bị cấm lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Địa phương cũng đặt biển cảnh báo và đèn tín hiệu vào ban đêm.

    Trước mắt, xã Khánh Hưng bố trí phà đưa người dân và phương tiện qua lại giữa 2 bờ. Ô tô có thể đi dọc theo kênh khoảng 2 km để qua cầu khác.

    Hiện nguyên nhân vụ sập cầu Tân Thành được cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh làm rõ.

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