Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sắp đấu giá 133.000 tấn đường nhập theo hạn ngạch năm 2025

Lam Nghi
Lam Nghi
22/09/2025 08:22 GMT+7

133.000 tấn đường sẽ được phân giao hạn ngạch nhập khẩu năm 2025 theo phương thức đấu giá cho các thương nhân. Phiên đấu giá sẽ diễn ra trong tháng 10 tới.

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 2259 về việc thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 - có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; Quyết định số 2260 về lượng, thời điểm, phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2025.

Hội đồng này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; lập biên bản và công bố kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; báo cáo Bộ Công thương về kết quả theo phương thức đấu giá năm 2025. Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan phối hợp cùng Bộ Tài chính thực hiện nộp ngân sách nhà nước đối với số tiền thu được từ việc tổ chức phân giao hạn ngạch theo phương thức đấu giá năm 2025, sau khi trừ đi các chi phí có liên quan.

Cụ thể, thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (theo quy định tại điều 3 Thông tư số 11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương).

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2025 theo phương thức đấu giá là 133.000 tấn (một trăm ba mươi ba nghìn tấn).

Sắp đấu giá 133.000 tấn đường nhập theo hạn ngạch năm 2025- Ảnh 1.

Giá khởi điểm cho mặt hàng đường nhập khẩu được đấu giá năm nay là 2,25 triệu đồng/tấn

ẢNH: T.L

Giá khởi điểm 2,25 triệu đồng/tấn, bước giá là 50.000 đồng/tấn, tiền đặt trước bao gồm: (giá khởi điểm x số lượng đường đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu) x 10%.

Hồ sơ đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2025 thực hiện theo quy định tại thông báo.

Năm 2024, tổng lượng đường được phân giao theo phương thức đấu giá cho 7 doanh nghiệp là 121.000 tấn trên tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố năm 2024 là 126.000 tấn, chiếm tỷ lệ 96,03%. Bao gồm Công ty CP Đường Việt Nam: 20.000 tấn; Công ty CP Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn; Công ty CP Mía đường Lam Sơn: 20.000 tấn; Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa: 20.000 tấn; Công ty CP Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn và Công ty CP Mía đường Sông Lam: 1.000 tấn.

Năm 2023, Bộ Công thương tổ chức đấu giá phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 119.000 tấn đường.

Như vậy, sản lượng đường nhập khẩu phân giao tăng qua từng năm, năm nay cao hơn năm ngoái 12.000 tấn, cao hơn năm 2023 14.000 tấn.

Tin liên quan

Áp thuế chống bán phá giá đường nhập từ Thái Lan

Áp thuế chống bán phá giá đường nhập từ Thái Lan

Chiều 15.6, Bộ Công thương đã ban hành quyết định 1578, áp dụng biện pháp chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan.

Khám phá thêm chủ đề

Đấu giá đường nhập khẩu phân giao Bộ Công thương Hạn ngạch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận