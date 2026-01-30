Sắp diễn ra Diễn đàn Quản trị Cấp cao Việt Nam – Singapore (VSBF)

Viện Quản lý và Tư vấn VIETSTAR ký kết biên bản ghi nhớ với Viện Hội đồng Quản trị Singapore (SID) ẨNH: BTC

Theo Biên bản ghi nhớ, VIETSTAR và SID sẽ tập trung hợp tác trên 3 nội dung chính gồm tổ chức Diễn đàn Quản trị cấp cao Việt Nam – Singapore (VSBF), nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao thông qua đào tạo và kết nối xuyên biên giới, đồng thời xây dựng sáng kiến tôn vinh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.



Quan trọng nhất, hai bên sẽ đồng tổ chức Diễn đàn Quản trị cấp cao Việt Nam – Singapore (VSBF) nhằm hướng tới phát triển bền vững và tiến bộ. Đồng thời, Diễn đàn góp phần tăng cường hợp tác giữa hai quốc gia, mở ra các cơ hội phát triển tại khu vực Đông Nam Á và vươn ra quốc tế.

Dự kiến diễn đàn sẽ diễn ra từ ngày 25–27.6.2026 tại Hải Phòng và vịnh Hạ Long (Việt Nam). Ông Lim Boon Heng, nguyên Bộ trưởng Nội các Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Singapore, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Temasek Holdings, người đã đồng hành và đóng góp quan trọng cho VSBF trong các kỳ trước, sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn cấp cao của VSBF 2026.

Với chủ đề "Doanh nghiệp tương lai", Diễn đàn tập trung thảo luận cách Hội đồng Quản trị có thể hài hòa giữa "Lợi nhuận, Mục đích, Hiệu suất" nhằm đạt được tăng trưởng bền vững trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng. Trên cơ sở đó, Diễn đàn sẽ tập trung vào ba nội dung trọng tâm: Thúc đẩy lợi nhuận thông qua các mô hình bền vững tích hợp, khơi thông dòng vốn xanh phục vụ chiến lược mở rộng trong khu vực; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm tính bền vững có thể đo lường.

Ngoài ra, VIETSTAR tiếp tục hợp tác cùng SID thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho đội ngũ C-Level và thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam, cũng như các giải pháp toàn diện cho Hội đồng Quản trị doanh nghiệp. Các chương trình tập trung vào các chủ đề như chiến lược phát triển bền vững, ứng dụng AI và công nghệ mới, cũng như nâng cao hiệu quả vận hành và tương tác trong Hội đồng Quản trị.

Tại sự kiện ký kết, ông Lim Boon Heng chia sẻ: "Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, các hội đồng quản trị cần đề cao vai trò quản trị với tinh thần trách nhiệm dài hạn – vừa tạo ra giá trị, vừa hành xử đúng đắn, vừa đóng góp tích cực cho xã hội – để cùng kiến tạo một tương lai bền vững cho ASEAN. Do đó cần hơn nữa những diễn đàn như VSBF tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy, kết nối mọi quốc gia và mọi lĩnh vực".