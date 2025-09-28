Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sập hầm lò Quảng Ninh: 3 người tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/09/2025 19:00 GMT+7

Sự cố khí trong hầm lò Công ty Than Dương Huy (Quảng Ninh) trưa 28.9 khiến 3 công nhân tử vong, 2 người bị thương.

Sự cố khí trong hầm lò Công ty Than Dương Huy (Quảng Ninh) trưa 28.9 khiến 3 công nhân tử vong, 2 người bị thương; lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Sập hầm lò Quảng Ninh: 3 Công nhân tử vong trong Sự cố đáng tiếc - Ảnh 1.

Sập lò tại mỏ than của Công ty Than Dương Huy khiến 3 công nhân tử nạn

ẢNH: Q.M.G

Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 28.9, tại khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy (P.Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra sự cố khí trong hầm lò, làm bị thương 2 công nhân và khiến 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ (đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy) bị mắc kẹt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cùng đoàn công tác trực tiếp có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) huy động lực lượng, phương tiện triển khai cứu hộ.

Sập hầm lò Quảng Ninh: 3 Công nhân tử vong trong Sự cố đáng tiếc - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi công nhân bị thương

ẢNH: Q.M.G

Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 công nhân bị thương ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến 13 giờ 30 phút, cả 3 công nhân còn lại được tìm thấy nhưng đều đã tử vong.

Ngay trong chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên 2 công nhân bị thương. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, đang tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Chấn thương. Ông Khắng khẳng định tỉnh và ngành y tế sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc sức khỏe, đồng thời yêu cầu Công ty Xây lắp mỏ TKV hỗ trợ gia đình người lao động, giúp công nhân yên tâm điều trị.

Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, bảo đảm an toàn lao động, đồng thời giao các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong và yêu cầu các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa các gia đình nạn nhân.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Ninh sập hầm lò Khai khoáng
