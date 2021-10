Sắp hoàn thành cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chip

Ngày 6.10, trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an, cho biết đến nay đã thực hiện in và trả khoảng 45 triệu thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân. Với tiến độ in 400.000 - 500.000 thẻ CCCD mỗi ngày, dự kiến đến giữa tháng 10, C06 sẽ in và cấp 5 triệu thẻ CCCD còn lại để hoàn thành mục tiêu cấp đổi 50 triệu thẻ CCCD cho công dân trên toàn quốc.





Trước đó, Bộ Công an đã lên kế hoạch cấp độ chiến dịch toàn quốc và dự kiến hoàn thành mục tiêu cấp 50 triệu thẻ CCCD có gắn chip vào ngày 1.7. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương giãn cách xã hội, việc nhập khẩu chip điện tử vào Việt Nam bị gián đoạn, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.