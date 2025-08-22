Sắp khai trương triển lãm lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 22.8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm, tôn vinh lịch sử, giới thiệu các thành tựu nổi bật của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong suốt quá trình xây dựng phát triển bảo vệ đất nước 80 năm qua.

Triển lãm đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự đồng lòng sáng tạo và nỗ lực của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phát huy sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Triển lãm không chỉ là nơi để chúng ta chiêm ngưỡng những hiện vật, hình ảnh quý giá sau 80 năm, mà còn là không gian trưng bày những thành tựu phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua, để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được sống lại những khoảnh khắc lịch sử, hiểu sâu hơn về giá trị của độc lập, tự do, cũng như hiểu sâu hơn về khát vọng, về ý chí, trí tuệ Việt Nam", ông Bình nhấn mạnh.

Thông tin thêm về triển lãm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra chính thức từ ngày 28.8 đến 5.9. Dự kiến có khoảng 3.000 khách mời dự lễ khai mạc.

Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm Báo chí Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm ẢNH: THU HẰNG

Tham gia triển lãm có 34 tỉnh thành, 28 bộ, ban ngành, 94 các doanh nghiệp tư nhân, 12 doanh nghiệp nhà nước, với 230 gian hàng khác nhau.

Mỗi tỉnh thành, mỗi bộ ngành đều có không gian riêng, nội dung tại các gian trưng bày xuyên suốt chiều dài lịch sử và thành tựu của các đơn vị. "Đây là triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, đáp ứng cả về mặt thẩm mỹ, ý tưởng nghệ thuật và chính trị", ông Đông nói.

Triển lãm được chia thành nhiều phân khu trưng bày với các chủ đề khác nhau, như: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo phát triển; Tỉnh giàu nước mạnh; Đầu tàu kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc... Ở phân khu triển lãm ngoài trời có chủ đề là Hội nhập và phát triển.

Một điểm nhấn tại triển lãm lần này theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông là không gian biểu diễn các chương trình nghệ thuật gồm khu nhà 12 ngành công nghiệp văn hóa. Trong khu nhà này tập trung mang lại kinh tế cho Việt Nam như: gameshow, thời trang, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ… Ngoài ra, còn có phòng tranh ảo, phòng chiếu phim, với các bộ phim hay do Việt Nam sản xuất…

Triển lãm mở cửa miễn phí cho nhân dân và du khách tham quan. Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhân dân và du khách được tham quan, thưởng thức biểu diễn, giao lưu của các đoàn nghệ thuật, chương trình tọa đàm, trò chuyện, trải nghiệm ngành game và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL hy vọng đây là điểm đến hấp dẫn với du khách và nhân dân thủ đô trong dịp Quốc khánh 2.9.



