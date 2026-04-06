Sập lan can tại concert Super Junior: Nhiều fan rơi xuống từ khán đài và bị thương

Tối 5.4, tại nhà thi đấu KSPO Dome (Công viên Olympic, Seoul, Hàn Quốc), đêm diễn cuối cùng của concert SUPER SHOW 10 SJ-CORE in SEOUL đã diễn ra. Đây là chuỗi concert encore kéo dài trong 3 ngày, từ 3 đến 5.4, khép lại tour diễn kỷ niệm 20 năm debut của nhóm nhạc Super Junior.

Ba người bị thương do sập lan can

Tai nạn đáng tiếc xảy ra trong phần cuối của chương trình khi thành viên Ryeowook tiến sát về phía khán đài để giao lưu với người hâm mộ. Do phần lan can bảo vệ không đảm bảo độ vững chắc, cộng với áp lực từ đám đông khán giả đang phấn khích đổ dồn về phía trước, hàng rào đã bất ngờ đứt gãy.

Sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong đêm diễn cuối của Super Junior nhân kỷ niệm 20 năm debut Ảnh: Instagram superjunior

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều fan không kịp phản ứng và bị rơi xuống từ trên cao. Chứng kiến cảnh tượng này, Ryeowook đã vô cùng bàng hoàng và ngay lập tức dừng buổi diễn để liên lạc với đội ngũ nhân viên, yêu cầu xử lý hiện trường và hỗ trợ y tế cho những người gặp nạn.

May mắn, độ cao không quá lớn nên các chấn thương được đánh giá là không nghiêm trọng. Một số người hâm mộ cho biết khu vực này có biển cảnh báo không được dựa vào lan can. Tuy nhiên, do lượng người tập trung đông, sự cố ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Một khán giả bị ngã sau đó cũng chia sẻ trên trang cá nhân rằng đã được đưa đi chụp X-quang, chụp CT và điều trị, đồng thời bày tỏ sự cảm kích khi đội ngũ nhân viên và nghệ sĩ đã chờ đợi, quan tâm trong suốt quá trình.

Khoảnh khắc Ryeowook tiến xuống khán đài giao lưu cùng người hâm mộ, khiến đám đông dồn lại phía trước và lan can bất ngờ đổ sập Ảnh: newssbs

Ngày 6.4, SM Entertainment đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Đại diện công ty cho biết sự cố xảy ra trong ca khúc cuối của phần encore khi hàng rào an toàn lắp đặt bên hông sân khấu bất ngờ bị đổ. Ba khán giả bị ngã đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Theo kết luận của đội ngũ y tế, các nạn nhân bị bong gân và bầm tím, cần khoảng hai tuần để nghỉ ngơi và hồi phục.

Phía công ty gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các khán giả bị ảnh hưởng cùng gia đình, đồng thời cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị và theo dõi tình trạng sức khỏe cho đến khi hồi phục hoàn toàn.

Đêm diễn kỷ niệm 20 năm khép lại với sự cố ngoài ý muốn nhưng may mắn không quá nghiêm trọng Ảnh: Instagram superjunior

SM Entertainment cũng thừa nhận trách nhiệm của đơn vị tổ chức, cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn diện các biện pháp an toàn cũng như công tác quản lý khán giả để tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

Concert encore lần này là điểm dừng chân cuối cùng trong tour diễn vòng quanh 17 thành phố tại châu Á và Nam Mỹ, đánh dấu cột mốc 20 năm hoạt động của Super Junior.