Sáp nhập 4 phường, Cần Thơ hỗ trợ nhân sự dôi dư thế nào?

Ngày 12.12, kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) HĐND TP.Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục diễn ra với phần thông qua các nghị quyết quan trọng. Trong đó có nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Đại biểu thông qua nghị quyết hỗ trợ nhân sự dôi dư sau sáp nhập phường tại Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Nghị quyết trên được ban hành trong bối cảnh TP.Cần Thơ vừa sáp nhập 4 phường của Q.Ninh Kiều (An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình) để thành lập P.Thới Bình mới từ ngày 1.11.2024. Sau khi sáp nhập, thành phố giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã. Q.Ninh Kiều kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp bố trí đội ngũ nhân sự (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động) của P.Thới Bình mới, trước mắt dôi dư khoảng 114 người (cập nhật ngày 30.11, không bao gồm lực lượng công an phường).

Theo nghị quyết, với nhân sự không chuyên trách cấp xã, nếu tự nguyện nghỉ công tác từ ngày sáp nhập tới trước khi hết nhiệm kỳ hoặc xong lộ trình sáp nhập, ngoài hưởng một trong các chính sách về nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ thì còn được thêm từ ngân sách thành phố. Nếu nghỉ trong 12 tháng thì được hỗ trợ bằng 1/2 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng cho mỗi tháng nghỉ. Còn nghỉ sau 12 tháng thì được hỗ trợ bằng 1/4 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng cho mỗi tháng nghỉ.

Trường hợp nhân sự dôi dư có thời điểm nghỉ hưu trước thời điểm kết thúc nhiệm kỳ hoặc lộ trình sắp xếp thì số tháng hưởng hỗ trợ được tính bằng số tháng nghỉ trước so với thời điểm nghỉ hưu.

Giải quyết thủ tục hành chính tại P.Thái Bình (mới) sau khi sáp nhập 4 phường An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, nhóm nhân sự gồm lực lượng dân quân thường trực cấp xã, người được bố trí làm việc hưởng chế độ phụ cấp hoặc mức hỗ trợ theo quy định của thành phố (như nhân viên thú y, nhân viên bảo vệ thực vật, nhân viên khuyến nông…), người hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của cấp có thẩm quyền (bảo vệ, nhân viên phục vụ), thì được hỗ trợ bằng 1 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm tham gia công tác.

Lý do là nhóm nhân sự này không thuộc diện được hưởng các chế độ, chính sách về nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, những người dôi dư đã được giải quyết hưởng hỗ trợ theo quy định của nghị quyết này nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong thời gian 60 tháng kể từ ngày nghỉ công tác thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.

Theo HĐND TP.Cần Thơ, nghị quyết nói trên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo cơ chế, chính sách để khuyến khích, động viên, khích lệ, hỗ trợ thêm chế độ cho những người dôi dư khi tự nguyện nghỉ công tác trước thời hạn kết thúc lộ trình sắp xếp để ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, nghị quyết này còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tinh gọn bộ máy, đảm bảo lộ trình theo quy định của T.Ư, đáp ứng các hoạt động quản lý, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước của địa phương.