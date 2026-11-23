Ngày 20.11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn ký Quyết định 3377/QĐ-BGDĐT về việc sáp nhập Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Vinh (trực thuộc Sở GD-ĐT Nghệ An) vào Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An). Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.12.2026.

Cùng ngày 20.11, Bộ GD-ĐT ban hành quyết định 3390/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường CĐ Công nghiệp, Thương mại và Du lịch, Trường CĐ Công nghệ và Thương mại vào Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Việt - Đức, đổi tên sau sáp nhập thành Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ và Thương mại.

Trước đó, ngày 19.11, Bộ GD-ĐT ban hành 2 quyết định sáp nhập trường CĐ. Theo Quyết định 3373/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ được sáp nhập vào Trường CĐ Cơ khí nông nghiệp.

Cùng ngày, theo Quyết định 3372/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung được sáp nhập vào Trường CĐ Lương thực - Thực phẩm. Sau sáp nhập, trường đổi tên thành Trường CĐ Nông nghiệp và Môi trường miền Trung. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1.12.2026.

Ngoài ra, ngày 19.11, Bộ GD-ĐT còn ban hành Quyết định 3371/QĐ-BGDĐT thành lập Phân hiệu Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường CĐ Giao thông vận tải Trung ương IV. Phân hiệu tại địa chỉ đường Thăng Long, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 12.11, Bộ GD-ĐT ban hành 2 quyết định sáp nhập trường CĐ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Cụ thể, theo Quyết định 3319/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Cơ điện Tây Bắc được sáp nhập vào Trường CĐ Cơ điện Hà Nội.

Còn theo Quyết định 3316/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản được sáp nhập vào Trường CĐ Cơ điện nông nghiệp và môi trường.

Trước đó, ngày 9.11, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định 3271/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường CĐ Du lịch Vũng Tàu vào Trường CĐ Du lịch Cần Thơ.

Cùng ngày, theo Quyết định 3270/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Thông tin và Truyền thông được sáp nhập vào Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15.11.2026.

Trong ngày 6.11, Bộ GD-ĐT ban hành các quyết định sáp nhập Trường TC Y tế Hòa Bình vào Trường CĐ Y tế Phú Thọ (Quyết định 3235/QĐ-BGDĐT); sáp nhập Trường CĐ Du lịch Hải Phòng vào Trường CĐ Du lịch Hà Nội (Quyết định 3237/QĐ-BGDĐT).

Cũng trong ngày này, theo Quyết định 3243/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ nghề Kiên Giang được sáp nhập vào Trường CĐ Kiên Giang. Sau sáp nhập, trường đổi tên thành Trường CĐ An Giang.

Trước đó, ngày 5.11, Bộ GD-ĐT ban hành Quyết định 3212/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Sơn La vào Trường CĐ Sơn La.

Ngày 2.11, Bộ GD-ĐT đã ban hành 3 quyết định sáp nhập trường CĐ. Theo Quyết định 3161/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Du lịch Đà Lạt được sáp nhập vào Trường CĐ Du lịch Nha Trang.

Quyết định 3163/QĐ-BGDĐT sáp nhập Trường CĐ Du lịch Đà Nẵng vào Trường CĐ Du lịch Huế. Trong khi đó, theo Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT, Trường CĐ Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam được sáp nhập vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương.

Trước đó, ngày 29.10, Bộ GD-ĐT ban hành 2 quyết định sáp nhập các trường CĐ thuộc khối công an vào các học viện. Cụ thể, Trường CĐ An ninh nhân dân I được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân; Trường CĐ Cảnh sát nhân dân I và Trường CĐ Cảnh sát nhân dân II được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.12.2026.

Theo các quyết định của Bộ GD-ĐT, việc sáp nhập phải bảo đảm tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Các trường tiếp nhận có trách nhiệm bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn, tiếp tục công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người học, nhà giáo, viên chức, người lao động.

Theo kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp diễn ra vào ngày 30.10 theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, đến ngày 27.10.2026, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở, giảm 110, tương ứng khoảng 31,97% so với thời điểm ngày 1.7.2025. Như vậy đạt tiến độ và mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của T.Ư và Chính phủ.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 47,7%.

ẢNH: YẾN THI

Ngày 11.11, Bộ GD-ĐT cũng đã bàn giao 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc đơn vị này về UBND địa phương quản lý. Các trường được chuyển giao gồm: Trường CĐ nghề Việt - Xô số 1 về UBND tỉnh Phú Thọ; Trường CĐ Xây dựng Nam Định về UBND tỉnh Ninh Bình; Trường CĐ Cơ giới xây dựng về UBND thành phố Hải Phòng; Trường CĐ Xây dựng số 1, Trường CĐ Xây dựng công trình đô thị, Trường CĐ Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Trường TC nghề Cơ khí xây dựng về UBND thành phố Hà Nội; Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2 về UBND thành phố Đồng Nai.



