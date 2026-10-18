Sáp nhập thêm 2 trường vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, quy mô ra sao?

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hiện có trụ sở chính tại 280 An Dương Vương (phường Chợ Quán, TP.HCM) ảnh: hcmue

Ngày 16.10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký Quyết định số 3013/QĐ-BGDĐT ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ. Trong đó, phương án của Bộ là sáp nhập Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Theo phân công của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ là cơ quan chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ sáp nhập, chuyển giao nguyên trạng hoặc thành lập phân hiệu để trình Bộ GD-ĐT trong quý 4.

Trước đó, năm 2024, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM từng có 2 trường CĐ sư phạm được sáp nhập để trở thành phân hiệu. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký quyết định về việc thành lập Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm Gia Lai và thành lập Phân hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tại Long An trên cơ sở Trường CĐ Sư phạm Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập).

Tính đến nay, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã là một cơ sở đào tạo có quy mô lớn tại khu vực phía nam. Trường hiện có trụ sở chính tại 280 An Dương Vương (phường Chợ Quán, TP.HCM); cơ sở 2 tại 222 Lê Văn Sỹ (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM). Cùng với 2 phân hiệu tại Gia Lai và Tây Ninh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM còn Viện Nghiên cứu giáo dục, Trường Trung học Thực hành, Nhà xuất bản. Tính đến ngày 1.7.2025, trường có 819 cán bộ, viên chức. Trong đó, có 2 giáo sư, 38 phó giáo sư, 245 tiến sĩ (đã bao gồm giáo sư, phó giáo sư) và 366 thạc sĩ.

Trường hiện có 45 ngành đào tạo trình độ ĐH, gồm 22 ngành đào tạo giáo viên và 23 ngành khác; một ngành trình độ cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non; 29 ngành đào tạo thạc sĩ và 10 ngành đào tạo tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường trên 23.000 sinh viên, học viên. Năm 2026, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 5.745, trong đó cơ sở chính tại TP.HCM có 4.745 chỉ tiêu, Phân hiệu Long An có 620 chỉ tiêu và Phân hiệu Gia Lai có 380 chỉ tiêu.

Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM là 1 trong 2 trường dự kiến được sáp nhập vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ảnh: ncehcm

2 trường dự kiến sáp nhập đào tạo gì?

Trong khi đó, 2 trường dự kiến sáp nhập vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM hiện có những thế mạnh đào tạo khác nhau.

Cụ thể, Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM được thành lập năm 1976, tiền thân là Trường Sư phạm mẫu giáo T.Ư 3; đến tháng 4.2007 đổi tên thành Trường CĐ Sư phạm T.Ư TP.HCM. Trường có 2 cơ sở đào tạo tại: 182 Nguyễn Chí Thanh (phường Vườn Lài, TP.HCM) và 248 đường Liên phường (phường Phước Long, TP.HCM). Trường có hơn 200 cán bộ, viên chức và giảng viên; đào tạo các ngành như: giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật, sư phạm tiếng Anh, công tác xã hội và một số lĩnh vực khác.

Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM có trụ sở tại số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn, TP.HCM). Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục; nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển giáo dục. Mỗi năm trường đào tạo, bồi dưỡng khoảng 13.000 lượt học viên trên cả nước. Riêng giai đoạn 2021-2025, trường tổ chức gần 700 lớp với hơn 75.000 lượt học viên tham gia. Đơn vị hiện có gần 60 cán bộ, viên chức và người lao động; 100% giảng viên có trình độ sau ĐH, trong đó có 14 tiến sĩ.

Tại danh mục nhiệm vụ triển khai kèm theo quyết định, Bộ GD-ĐT ấn định thời hạn ngay trong quý 4/2026 phải hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, tổ chức lại các trường này. Bộ GD-ĐT khẳng định việc sắp xếp lại được gắn với nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tự chủ và đổi mới quản trị, hướng tới quy mô hợp lý, đa ngành, có năng lực cạnh tranh, giảm đầu mối và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Quá trình sắp xếp, tổ chức lại phải đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người học, giảng viên và người lao động, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo của cơ sở giáo dục, đồng thời bảo đảm chương trình, văn bằng, chứng chỉ của người học được chuyển tiếp liền mạch.

Hiện nay Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã thành lập tổ soạn thảo xây dựng đề án sáp nhập, tổ chức lại các trường theo tinh thần trên.