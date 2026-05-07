Sáp nhập Trường cao đẳng Luật miền Nam vào ĐH Cần Thơ

Thanh Duy
07/05/2026 16:10 GMT+7

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Trường cao đẳng Luật miền Nam sẽ sáp nhập vào ĐH Cần Thơ theo quy định.

Ngày 7.5, một lãnh đạo ĐH Cần Thơ cho biết, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký quyết định về việc sáp nhập Trường cao đẳng Luật miền Nam (trực thuộc Bộ Tư pháp) vào ĐH Cần Thơ (trực thuộc Bộ GD-ĐT).

Theo quyết định, hai bộ có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản của Trường cao đẳng Luật miền Nam vào ĐH Cần Thơ.

Trường cao đẳng Luật miền Nam tọa lạc xã Vị Thủy, cách ĐH Cần Thơ hơn 40km

Trong quá trình sáp nhập, hai trường vẫn đảm bảo hoạt động bình thường, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Quyết định nêu rõ, Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm về việc ĐH Cần Thơ tiếp tục đào tạo, cấp bằng cho người học tại Trường cao đẳng Luật miền Nam, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người học.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu giao các bộ GD-ĐT, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, giám đốc ĐH Cần Thơ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Luật miền Nam và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Trường cao đẳng Luật miền Nam tọa lạc xã Vị Thủy, TP.Cần Thơ (trước đây là xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), cách ĐH Cần Thơ khoảng hơn 40km. Về quy mô, trường có các lớp trung cấp pháp luật, cao đẳng luật (dịch vụ pháp lý - pháp luật về quản lý hành chính công), các lớp phối hợp với Học viện Tư pháp (đào tạo nghề, bồi dưỡng ngắn hạn), đại học (liên kết đào tạo), thạc sĩ (phối hợp ghi danh và tuyển sinh).

