Thời sự

Sắp xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
27/01/2026 14:05 GMT+7

Dự kiến ngày 10.2, tòa án sẽ xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai, thuộc Bình Phước cũ).

Liên quan đến vụ án Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình ở xã Đăk Nhau (tỉnh Đồng Nai) gây rúng động dư luận, TAND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Sắp xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình - Ảnh 1.

Bị can Lê Sỹ Tùng (áo thun đen, tay áo có viền trắng) thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo đó, vụ án được xét xử vào ngày 10.2 (tức 23 tháng chạp) tại trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai (đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trấn Biên, Đồng Nai).

Bị can Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ở phường Phước Long, Đồng Nai) sẽ bị xét xử về các tội giết người; cướp tài sản; tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và hủy hoại tài sản.

Ngoài Lê Sỹ Tùng, vụ án này còn có 3 bị can khác gồm: Nguyễn Văn Việt (33 tuổi, ở phường Hố Nai, Đồng Nai), Lưu Minh Tiến (28 tuổi, ở Tây Ninh) và Phạm Quang Huy (35 tuổi, ở TP.Hà Nội) với các tội danh chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Mua súng trên mạng

Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định. Giữa tháng 5.2025, Tùng lên mạng xã hội Facebook đăng bài tìm mua "hàng khói thể thao" (ý nói súng săn, bắn đạn nổ).

Sắp xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình - Ảnh 2.

Hình ảnh lúc Lê Sỹ Tùng đột nhập vào nhà nạn nhân và bắn hư camera

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thấy bài đăng, Phạm Quang Huy kết bạn trên mạng xã hội với Tùng để trao đổi, báo giá khẩu súng 42 triệu đồng. Tùng đồng ý. Lúc này, Huy cũng đã liên lạc với Lưu Minh Tiến để hỏi mua khẩu súng ruger của Tiến và được Tiến đồng ý.

Ngày 26.5.2025, Tùng gọi điện cho Tiến nói Huy kêu qua "lấy đồ". Sau khi bắn thử súng, Tùng đồng ý mua súng và mua thêm 750 viên đạn của Tiến với giá 10 triệu đồng.

Qua tháng 6.2025, Tùng bán cho Nguyễn Văn Việt khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì mà Tùng mua trước đó với giá 10 triệu đồng. Sau đó Tùng mua lại 1 khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì khác về để sử dụng.

Đến giữa tháng 6.2025, Tùng nảy sinh ý định đi tìm nhà người nào giàu có, ở khu vực vắng vẻ để cướp tài sản. Để thực hiện hành vi, Tùng lên mạng xã hội mua các công cụ, phương tiện để gây án như: máy cắt sắt, dụng cụ tháo ráp súng, tóc giả…

Nổ súng bắn chết 3 người trong 1 gia đình

Khoảng giữa tháng 7.2025, Tùng chạy xe máy ngang qua cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh do ông Đ.D.T (47 tuổi, ở thôn 6, xã Đăk Nhau) làm chủ. Thấy nhà này giàu có, ở khu vực thưa nhà dân và ít người qua lại nên đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sau khi dò hỏi, xác định nhà có 5 người, Tùng nghĩ ra các cách dùng súng bắn những người trong gia đình này.

Sắp xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình - Ảnh 3.

Bị can Lê Sỹ Tùng tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong 2 tháng tiếp theo, Tùng đi ngang cơ sở Thiên Hạnh 3 lần để khảo sát và xác định thời gian gây án, đồng thời mang máy cắt sắt và lưỡi cắt giấu tại bụi cỏ cách cơ sở trên khoảng 200 m.

Khoảng 7 giờ ngày 2.10.2025, Tùng bắt ô tô khách đến xã Bom Bo (Bình Phước cũ), rồi thuê xe ôm chở về hướng xã Đăk Nhau. Khi đến cơ sở Thiên Hạnh, Tùng xuống xe và đi bộ vào vườn cao su, lắp súng và bắn thử 3 viên đạn vào thân cây điều, cho đến khi súng đã chuẩn.

Sắp xét xử Lê Sỹ Tùng, kẻ dùng súng thảm sát 3 người trong 1 gia đình - Ảnh 4.

Toàn bộ hung khí, vũ khí thu giữ từ Lê Sỹ Tùng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Tối 2.10, thấy ông Đ.D.T cùng cháu Đ.T.T (11 tuổi) đang ăn cơm trước hiên nhà, Tùng đứng cách khoảng 35 m và nổ súng khiến 2 người tử vong sau đó.

Sau đó, Tùng đột nhập vào nhà, dùng súng bắn 2 phát vào camera, rồi vào lục tìm tài sản. Tại căn phòng ngủ thứ 2 có để két sắt, Tùng lấy dụng cụ mang theo cắt két sắt.

Khi cắt được khoảng 5 phút thì Tùng nghe tiếng bà C.T.H (48 tuổi, vợ ông Đ.D.T) kêu la bên ngoài nên đi ra, đuổi theo và dùng súng bắn khiến bà C.T.H tử vong. Tùng quay trở lại căn phòng để cắt két sắt, lấy hơn 52 triệu đồng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến chiều 5.10.2025, Tùng bị công an bắt giữ và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra vụ thảm sát, cơ quan công an lần lượt bắt giữ Tiến, Việt và Huy.

