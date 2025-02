Sắp xét xử vụ 6 cựu chiến binh kêu oan

Hội Cựu chiến binh Việt Nam vào cuộc bảo vệ hội viên

Năm 2024, thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký công văn kiến nghị Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao và Bộ trưởng Bộ Công an kịp thời có hướng dẫn đảm bảo việc xét xử thực sự khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không gây oan sai. Từ đó góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cựu chiến binh trong vụ án.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông, Hội Cựu chiến binh VN đã nhiều lần có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ án. Đồng thời, hội còn cử cán bộ trực tiếp bảo vệ quyền lợi cho các cựu chiến binh tại phiên tòa.

Cũng theo thượng tướng Bế Xuân Trường, vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Hội Cựu chiến binh VN nhận định bản kết luận điều tra năm 2022 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông là "Không mang tính khách quan, toàn diện. Nội dung bản kết luận điều tra không những không đáp ứng được những nội dung, yêu cầu của kháng nghị giám đốc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM, mà vẫn sử dụng những tài liệu điều tra trước đây có vi phạm pháp luật để đề nghị truy tố các bị can". Theo hội, lẽ ra phải áp dụng điều 230 bộ luật Tố tụng hình sự để đình chỉ điều tra vụ án vì "đã hết thời hạn điều tra nhưng không chứng minh được các bị can thực hiện hành vi phạm tội"…