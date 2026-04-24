Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông

Gia Bách
24/04/2026 18:41 GMT+7

Trong vòng hơn một tuần, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông khiến đường sá và tài sản sản của người dân trôi theo dòng nước.

Chỉ trong hơn một tuần, tại tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra nhiều điểm sạt lở bờ sông, cuốn trôi đường sá, nhà cửa và tài sản của người dân xuống dòng nước.

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 1.

Rạng sáng 24.4, trên tuyến sông Đầm Dơi, đoạn qua ấp 1, xã Đầm Dơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng. Đây là vụ sạt lở lộ giao thông, nhà cửa thứ 4 trong khoảng 10 ngày qua tại tỉnh Cà Mau

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 2.

Vụ sạt lở tại xã Đầm Dơi xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 24.4. Thời điểm này, người dân nghe tiếng động, sau đó phát hiện một đoạn đường bê tông ven sông bị sạt lở với chiều ngang khoảng 20 m, dài 60 m; mặt được sụp sâu vài mét

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 3.

Vụ sạt lở làm căn nhà chứa vật tư nông nghiệp của ông Nguyễn Minh Thảo đổ sụp xuống sống, một số tài sản bị thất thoát

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 4.

Cạnh đó, bến cẩu hàng tại cơ sở nước đá của ông Nguyễn Minh Trạng bị sụp lún

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 5.

Chính quyền địa phương cho biết, khu vực còn nguy cơ sạt lở thêm 20 - 30 m do nền đất yếu và dòng chảy. Tổng thiệt hại ban đầu ước hơn 3 tỉ đồng. UBND xã Đầm Dơi đã kiến nghị UBND tỉnh và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau sớm kiểm tra, chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn đi lại và ổn định sản xuất cho người dân

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 6.

Căn nhà cạnh điểm sạt lở của ông Thảo ảnh hưởng nặng, mặt bê tông phía trước bị gãy, hư hỏng. Ông Thảo cho biết, trước đó khu vực này đã xuất hiện vết nứt, chỉ không ngờ vụ việc diễn ra quá nhanh

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 7.

Mặt đường của khu vực này bị đứt gãy, hư hỏng nặng sau khi bị sạt lở

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 8.

Cả đoạn đường và nhà cửa sạt ra hàng chục mét. Tuyến giao thông bị tê liệt, người dân phải đi vòng

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 9.

Theo ghi nhận từ người dân, thời điểm này là cao điểm sạt lở ven sông ở Cà Mau, nhất là tại các sông lớn có biên độ triều cao. Sạt lở thường xảy ra vào ban đêm, khi nước rút mạnh. Lúc này, phần đất ven sông mất lực đỡ từ phía dưới, tạo áp lực lớn khiến bờ đất, lộ giao thông và nhà cửa dễ trượt xuống sông

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 10.

Trước đó, rạng sáng 21.4, một vụ sạt lở xảy ra trên tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau (đoạn qua phường Tân Thành) làm 4 căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp

ẢNH: G.B

Sạt lở liên tiếp tại Cà Mau, đường sá và nhà cửa người dân nằm dưới sông- Ảnh 11.

Ngày 22.4, trên tuyến đường kênh xáng Đông Hưng (ấp Kinh Lớn, xã Cái Nước) xảy ra sụt lún với chiều ngang 4,5 m, dài 61 m, ảnh hưởng việc lưu thông, trao đổi hàng hóa của người dân trong khu vực

ẢNH: CTV

Những đoạn bờ từng ổn định bỗng đổ sập bất ngờ, để lại phía sau những khoảng trống nham nhở và nỗi lo thường trực về an toàn sinh kế, báo động tình trạng sạt lở bờ sông ở Cà Mau đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng.

