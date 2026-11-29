Chiều 29.11, tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi), người dân hối hả thu dọn ngư lưới cụ, đồ đạc tại các căn chòi tạm dựng bên bãi bồi để tránh bị sạt lở. Phía ngoài bờ biển, nhiều người đàn ông tìm cách neo chằng tàu thuyền, tránh bị sóng đánh chìm.

Sạt lở tại khu vực Cửa Lở (xã An Phú, Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Sạt lở áp sát chòi ngư cụ, cuốn trôi 2 nhà dân dựng tạm

Ông Trần Hoa (51 tuổi, ở thôn Mỹ Tân) cùng vợ và con tất bật dọn ngư lưới cụ tại căn chòi tạm. Ông cho biết sạt lở diễn ra quá nhanh, chỉ trong một buổi sáng dòng nước đã cuốn trôi hàng chục mét đất.

"Chưa có năm nào mà sạt lở ăn vào đất liền như năm nay. Căn chòi tạm của gia đình tôi dựng để bỏ ngư lưới cụ cách bờ hơn 100 m, mà giờ sạt lở đã vào sát rồi", ông Hoa nói.

Cha con ông Trần Hoa dọn ngư lưới cụ "chạy" sạt lở ẢNH: HẢI PHONG

Cách đó không xa, ông Trần Ví (63 tuổi, ở thôn Tân Mỹ) vẫn chưa hết bàng hoàng khi ngôi nhà tạm của gia đình cùng hàng chục cây dừa bị nước cuốn trôi vào khoảng 8 giờ sáng 29.11. Hiện trên phần đất còn lại, chiếc chuồng gà nằm chênh vênh sát mép nước.

Căn nhà tạm của ông Trần Ví bị dòng nước dữ nuốt chửng, chỉ còn lại chuồng gà ẢNH: HẢI PHONG

Ông Trần Ví vận chuyển đồ đạc đi gửi tạm nhà người dân ẢNH: HẢI PHONG

"Nước chảy rất mạnh cuốn trôi ngôi nhà của gia đình tôi xuống sông. Nhờ các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa nên đồ đạc sinh hoạt vẫn còn. Mong cơ quan chức năng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do sạt lở, để bà con ổn định cuộc sống", ông Ví nói, đôi mắt đỏ hoe.

Nói về căn nhà bị dòng nước dữ nuốt chửng, ông Trần Ví đỏ hoe mắt ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, sau 2 đợt mưa lũ, tình hình sạt lở tại khu vực Cửa Lở diễn biến rất nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 60 m, chiều ngang khoảng 150 m. Chính quyền đã chỉ đạo lực lượng biên phòng, quân sự phối hợp người dân di dời tài sản, ngư lưới cụ đến nơi an toàn.

Người dân hối hả dọn ngư lưới cụ khỏi những căn chòi tạm bên Cửa Lở ẢNH: HẢI PHONG

Ngư dân neo tàu thuyền để sóng khỏi đánh chìm ẢNH: HẢI PHONG

Khu vực này có khoảng 15 hộ dựng nhà tạm để chứa ngư lưới cụ và 2 hộ dựng nhà tạm để sinh sống, làm nghề. Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục ảnh hưởng đến khu dân cư phía trong, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm có phương án xây dựng kè chắn sóng, chống sạt lở tại cửa biển Cửa Lở nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản người dân.

Sạt lở cuốn trôi ghe thuyền, người dân chạy lũ trong đêm

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.11, dù nước lũ đã rút nhưng tại khu vực Cửa Lở (xã An Phú, Quảng Ngãi) dòng sông Vệ vẫn chảy mạnh ra cửa biển. Sóng liên tục đánh vào bờ đất bị khoét sâu, khiến sạt lở tiếp tục diễn ra, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bà Trần Thị Đù ngồi bên nhà nhìn ra bờ sông, ảnh chụp ngày 13.11 ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ đất đai, dòng nước dữ còn cuốn trôi ghe thuyền, ngư cụ đánh bắt thủy sản, đẩy nhiều gia đình mất phương tiện mưu sinh. Trong đêm lũ, một người phụ nữ 74 tuổi phải cõng chồng bị bại liệt chạy sang nhà hàng xóm để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngồi trước căn nhà nhìn ra bờ sông vừa bị sạt lở, bà Trần Thị Đù (74 tuổi, ở thôn Tân Mỹ, xã An Phú) không giấu được xót xa khi nhớ lại trận lũ đêm 10 và rạng sáng 11.11. Dòng nước đã cuốn trôi hàng dừa gia đình bà trồng khoảng 15 năm trước. Chiếc ghe đánh cá cùng bộ ngư cụ, phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình cũng bị cuốn mất.

Đau lòng hơn, trong thời khắc nguy hiểm nhất, bà Đù phải một mình cõng người chồng 76 tuổi bị bại liệt chạy sang nhà hàng xóm để tránh lũ.

Bờ sông Vệ tại khu vực Cửa Lở tiếp tục sạt lở ẢNH: HẢI PHONG

Như vậy, qua 2 đợt lũ, sạt lở đã cuốn đi 2 căn nhà của gia đình bà Trần Thị Đù và ông Trần Ví. Những gì còn lại sau các đợt mưa lũ không chỉ là bờ đất bị dòng nước xé toạc, những căn nhà bị cuốn trôi mà còn là nỗi lo sinh kế, cuộc sống của người dân ven cửa biển Cửa Lở khi sạt lở vẫn chưa dừng lại.