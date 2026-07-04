Sạt lở sông Cổ Cò, phải phong tỏa đường dân sinh vừa làm xong

Đi lại gặp nhiều khó khăn

Hơn 2 tuần sau vụ sạt lở tuyến đường bờ tây sông Cổ Cò, đoạn gần dốc cầu Bào Giai Sâu (ấp Thái Hòa, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp), cuộc sống của nhiều hộ dân gần như đảo lộn. Tuyến đường dân sinh bị cắt đứt khiến việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt hằng ngày của người dân gặp vô vàn khó khăn.

Tuyến đường bờ tây sông Cổ Cò bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: THANH QUÂN

Nhớ lại ngay thời điểm xảy ra sự cố, bà Đỗ Kim Hoàng (60 tuổi, ở ấp Thái Hòa) cho biết rạng sáng 18.6, tuyến đường bất ngờ đổ sụp xuống sông Cổ Cò. Trước đó, khi đi làm về khuya, bà đã phát hiện nhiều vết nứt xuất hiện trên mặt đường. "Lúc ấy tôi cũng ngần ngại khi chạy xe qua. Đến sáng hôm sau quay lại thì cả đoạn đường đã sụp xuống sông", bà Hoàng kể.

Theo bà Hoàng, đây là tuyến đường chính mà gia đình sử dụng mỗi ngày. Từ khi đường bị sạt lở, vợ chồng bà phải đi đường vòng xa hơn khoảng 3 km cho mỗi lượt di chuyển. "Hai vợ chồng đều đi xe đạp, mỗi ngày phải đi lại 2 - 3 lần nên rất vất vả. Quãng đường xa hơn khiến việc sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều", bà nói.

Hàm ếch ăn sát vào nền nhà người dân ẢNH: THANH QUÂN

Không chỉ việc đi lại, sinh kế của nhiều người dân cũng bị tác động. Bà Phạm Thị Cúc (58 tuổi) cho biết nhiều năm nay bà sống bằng quán nước giải khát ven đường. Tuy nhiên, từ khi tuyến đường bị phong tỏa vì sạt lở, lượng người qua lại gần như không còn. "Mấy hôm nay không bán được gì. Chỉ mong sớm khắc phục đoạn đường để người dân ổn định cuộc sống", bà Cúc bày tỏ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 3.7, đoạn sạt lở đã được chính quyền địa phương rào cảnh báo và có lực lượng túc trực không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm. Tại điểm sạt lở, có nhiều nhà dân bị ảnh hưởng trực tiếp, hàm ếch ăn sát vào nền nhà dân. Rất nhiều người dân buộc phải đi đường vòng để tránh điểm sạt lở.

Tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo sớm xử lý

Đáng chú ý, đoạn đường bị sạt lở thuộc tuyến đường bờ tây sông Cổ Cò vừa được tỉnh đầu tư nâng cấp với chiều dài khoảng 1.152 m, rộng 3 m, tải trọng thiết kế 2,5 tấn, mặt đường láng nhựa.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 4,2 tỉ đồng và đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Vị trí sạt lở nằm một phần trên đoạn đường vừa được đầu tư, một phần trên tuyến đường hiện hữu.

Một đoạn đường bị nhấn chìm xuống sông Cổ Cò ẢNH: THANH QUÂN

Thực tế, dọc 2 bờ sông Cổ Cò thời gian qua liên tục xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, vụ sạt lở làm khoảng 40 m đường bờ tây sông Cổ Cò (cách cầu Cổ Cò khoảng 300 m về phía hạ du) bị cuốn xuống sông. Toàn bộ mặt đường nhựa rộng khoảng 3,5 m bị sạt lở, giao thông khu vực bị chia cắt, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện và đường ống cấp nước sinh hoạt chạy dọc tuyến.

Chính quyền địa phương đã rào ngăn người dân lưu thông qua khu vực nguy hiểm ẢNH: THANH QUÂN

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến 6 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao UBND xã Mỹ Lợi khẩn trương cắm biển cảnh báo, giăng dây, lắp đèn tín hiệu và tạm dừng lưu thông qua khu vực sạt lở; đồng thời nghiên cứu mở lối đi tạm để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi cần thiết.

Địa phương cũng được yêu cầu phối hợp các đơn vị liên quan gia cố tạm thời khu vực sạt lở nhằm ngăn tình trạng tiếp tục lấn sâu vào nhà dân và mở rộng về phía thượng nguồn, hạ du; huy động lực lượng dân quân, công an hỗ trợ người dân di dời tài sản, bố trí lực lượng trực 24/24 để theo dõi diễn biến.

Bên cạnh đó, UBND xã Mỹ Lợi phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương khẩn trương khắc phục tạm thời hệ thống điện, nước sinh hoạt nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu của người dân.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương khảo sát hiện trường, xác định nguyên nhân sạt lở, đánh giá mức độ thiệt hại, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan (nếu có), đồng thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10.7.2026.