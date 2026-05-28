Sát ngày bay mới biết nguy cơ hoãn xuất cảnh, nhiều người bỏ quên bước này

Hộ chiếu, visa được chú ý, nhưng nhiều người bỏ qua nguy cơ hoãn xuất cảnh

Khi chuẩn bị cho các chuyến đi nước ngoài, phần lớn người dân thường tập trung vào hộ chiếu, visa, lịch trình hoặc các giấy tờ cần thiết cho việc xuất cảnh. Tuy nhiên, ít người để ý rằng một số nghĩa vụ tài chính hoặc vấn đề pháp lý chưa được xử lý cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Đào Thị Ngọc Thảo, ở P.Thanh Xuân Bắc, TP.Hà Nội cho biết đang chuẩn bị cho chuyến du lịch Thái Lan và đã lên kế hoạch khoảng 2 tháng nay.

“Tôi chủ yếu quan tâm đến hộ chiếu, visa và những giấy tờ cần thiết cho việc xuất cảnh. Khi được hỏi về việc nghĩa vụ tài chính hoặc một số vấn đề pháp lý cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình xuất cảnh, tôi khá bất ngờ vì trước giờ chưa nghĩ đến điều này”, chị Thảo chia sẻ.

Sau khi trao đổi với người viết, chị Thảo cho biết đã chủ động kiểm tra thông tin trên hệ thống thuế điện tử (eTax) và phát hiện bản thân đang có khoản nợ thuế phát sinh từ năm 2024.

“Tôi khá bất ngờ khi kiểm tra lại thông tin của mình. Trước đó tôi chưa từng chủ động rà soát các vấn đề này trước mỗi chuyến đi”, chị nói.

Người dân thường tập trung vào hộ chiếu, visa và lịch trình nhưng có thể bỏ sót việc kiểm tra nghĩa vụ tài chính trước chuyến đi. ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

Trong khi đó, Trần Thị Nam Phương, ở đường Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, TP.HCM cho biết đã chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ trong thời gian dài và thường chủ động kiểm tra giấy tờ trước khi xuất cảnh.

“Tôi cũng biết việc nghĩa vụ tài chính có thể ảnh hưởng đến quá trình xuất cảnh nên đã chủ động kiểm tra trước và không phát sinh vấn đề gì. Theo tôi, nhiều người thường tập trung vào vé máy bay, lịch trình hoặc giấy tờ đi lại mà có thể vô tình bỏ sót những bước kiểm tra khác”, chị Phương nói.

An Thị Thu Hường, đồng sáng lập Công ty du lịch Roadtrip (P.Long Biên, TP.Hà Nội), cho biết khách chuẩn bị đi nước ngoài thường tập trung nhiều vào hộ chiếu, visa và vé máy bay, trong khi một số thủ tục khác lại dễ bị bỏ sót.

Theo bà Hường, ngoài giấy tờ nhập cảnh, thực tế vẫn có nhiều trường hợp khách sát ngày bay mới phát hiện các vấn đề liên quan đến hồ sơ cá nhân hoặc thủ tục chưa hoàn tất, khiến kế hoạch di chuyển bị ảnh hưởng.

“Có trường hợp khách phải đổi vé hoặc lùi lịch trình vì xử lý không kịp các thủ tục phát sinh trước chuyến đi”, bà Hường chia sẻ.

Đại diện doanh nghiệp này khuyến nghị khách nên chủ động rà soát giấy tờ và kiểm tra các điều kiện liên quan trước chuyến đi khoảng 2–4 tuần để hạn chế rủi ro phát sinh sát ngày khởi hành.

Trường hợp của chị Thảo cũng đặt ra băn khoăn: Liệu mọi khoản nợ thuế đều có thể ảnh hưởng đến việc xuất cảnh? Người dân cần kiểm tra những gì trước mùa du lịch cao điểm?

Không phải chỉ nợ số tiền lớn mới có nguy cơ hoãn xuất cảnh

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, cho biết theo quy định hiện hành, công dân Việt Nam có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh trong một số trường hợp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thi hành án hoặc nghĩa vụ thuế chưa được thực hiện đầy đủ.

Theo luật sư Bình, nhiều người vẫn cho rằng chỉ khi nợ số tiền lớn mới ảnh hưởng đến việc xuất cảnh, tuy nhiên quan điểm này chưa hoàn toàn chính xác.

Liên quan đến thông tin cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày có thể bị tạm hoãn xuất cảnh, luật sư Bình cho biết thông tin này là đúng nhưng không áp dụng cho mọi trường hợp.

Luật sư Diệp Năng Bình khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra nghĩa vụ thuế để hạn chế nguy cơ hoãn xuất cảnh ẢNH: NVCC

Cụ thể, theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, mức nợ từ 50 triệu đồng và quá hạn trên 120 ngày chủ yếu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh thuộc diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Trong khi đó, đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã, tổ chức do họ đại diện phải còn nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày và thuộc trường hợp bị cưỡng chế theo quy định thì mới có thể bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Luật sư cũng lưu ý một số trường hợp đặc biệt không phụ thuộc vào mức nợ lớn hay nhỏ. Chẳng hạn cá nhân hoặc doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế vẫn có thể phát sinh rủi ro pháp lý liên quan đến việc xuất cảnh.

Theo luật sư Bình, trên thực tế nhiều người rơi vào tình trạng bị động do cho rằng các vấn đề về nghĩa vụ tài chính hoặc pháp lý chỉ xảy ra với doanh nghiệp lớn hoặc các trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, phần lớn người dân thường dành nhiều thời gian chuẩn bị hộ chiếu, visa, vé máy bay hoặc lịch trình mà bỏ qua việc rà soát các thông tin liên quan đến nghĩa vụ tài chính.

“Nhiều trường hợp chỉ đến khi làm thủ tục tại sân bay mới biết mình đang thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến nghĩa vụ thuế hoặc các nghĩa vụ pháp lý chưa hoàn tất”, luật sư Bình cho biết.

Trước mùa du lịch cao điểm, luật sư khuyến nghị người dân nên chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ thi hành án nếu có, đồng thời rà soát thông tin liên quan đến doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đứng tên mình.

“Không nên chờ đến sát ngày bay mới kiểm tra tình trạng pháp lý của mình”, luật sư Bình nhấn mạnh.