Đời sống Người sống quanh ta

Sát tết đánh rơi vàng tích góp cả năm, người phụ nữ nhận điều bất ngờ

Dương Lan
Dương Lan
14/02/2026 06:30 GMT+7

Sát Tết Bính Ngọ, người phụ nữ do bất cẩn đã đánh rơi vàng tích góp cả năm. Rất may, bà bất ngờ nhận lại toàn bộ số vàng từ người nhặt được.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Võ Thị Lý (55 tuổi) ở xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh cho biết khoảng 11 giờ 30 ngày 12.2, bà đi xe máy từ khu vực thị xã Kỳ Anh (cũ) về nhà không may đánh rơi vàng đựng trong chiếc túi gồm 1 nhẫn vàng 1 chỉ, 2 nhẫn vàng 0,5 chỉ và 1 dây chuyền bạc.

Khu vực thị xã Kỳ Anh (cũ) là nơi bà làm bốc vác, lao động nặng. Ngày 25 tháng chạp bà chạy xe máy về quê đón tết, mang theo chiếc túi bên trong có số vàng tích góp cả năm. Trên đường đi, bà không may đánh rơi chiếc túi đó nên hốt hoảng quay lại tìm nhưng không thấy. Bên trong chiếc túi đó ngoài vàng còn có quần áo và cuốn sổ nhỏ ghi số điện thoại của bà, số điện thoại, số tài khoản của các con.

Sát tết đánh rơi vàng tích góp cả năm, người phụ nữ nhận điều bất ngờ - Ảnh 1.

Bà Lý đánh rơi vàng tích góp cả năm

ẢNH: NVCC

"Sau Tết Nguyên đán, gia đình tôi có hai người cháu sẽ lập gia đình nên tôi dành dụm tiền công cả năm để mua vàng tặng cháu, phòng trường hợp giá tiếp tục tăng. Nếu không tìm lại được số vàng đó, tôi sẽ rất buồn, tết cũng không còn trọn vẹn", bà Lý chia sẻ.

May mắn đã mỉm cười với bà Lý khi bà Nguyễn Thị Thái (57 tuổi) và bà Võ Thị Sửu (49 tuổi) ở xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh nhặt được số vàng trên đã chủ động đến Công an xã Cẩm Trung để tìm người trả lại. Sau khi xác minh, đơn vị đã trả lại số vàng trên cho bà Lý. Công an xã Cẩm Trung đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của 2 người phụ nữ nhặt được vàng.

"Tôi bất ngờ và mừng đến rơi nước mắt khi nhận lại số vàng từ người nhặt được. Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành gửi đến hai chị. Nếu số tài sản này bị mất, tôi thực sự không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao", bà Lý nói.

