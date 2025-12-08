Bất ngờ phát hiện vàng trong quần áo cứu trợ: 'Ai mất xin mô tả để nhận lại!'

Trong lúc phân loại quần áo quyên góp gửi đến bà con vùng lũ, người dân khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TP.HCM (Bình Dương cũ) tìm thấy một hộp trang sức bằng vàng trong quần áo.



Đại diện khu phố sau đó đăng tải thông báo: "Trong quá trình tiếp nhận đồ hỗ trợ người dân vùng lũ, chúng tôi phát hiện có người để quên vàng trong quần áo quyên góp. Ai là chủ nhân, xin vui lòng đến khu phố Tây A để nhận lại. Trân trọng!". Đi kèm bài viết là hình ảnh hộp trang sức vàng và chiếc quần nhằm giúp chủ nhân dễ nhận diện.

Nhóm thiện nguyện phát hiện hộp trang sức vàng trong quần áo quyên góp tặng bà con vùng lũ miền Trung ẢNH: NVCC

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần tử tế của nhóm thiện nguyện và mong rằng số trang sức sẽ sớm được trả lại đúng người để quên. Tuy nhiên, từ thời điểm phát hiện (23.11) đến nay, nhóm cho biết vẫn chưa có ai liên hệ nhận lại tài sản.

Anh Vương Trường Giang, ở khu phố Tây A cho biết, thời điểm xảy ra trận lũ lịch sử ở miền Trung, chi hội phụ nữ khu phố đảm nhận việc phân loại quần áo và phát hiện bên trong có hộp đựng trang sức nữ bằng vàng nên tìm cách xác minh chủ nhân. Sự việc khiến mọi người bất ngờ và nhắc nhau thận trọng để tránh thất lạc tài sản của người quyên góp.

Hộp trang sức vàng bị bỏ quên ẢNH: NVCC

"Mọi người quyết định đăng tải thông tin để tìm lại chủ nhân. Người để quên muốn nhận lại hộp trang sức đó phải diễn tả được bên trong là trang sức gì, cấu tạo ra sao… Vì giá trị tài sản khá lớn nên chúng tôi hy vọng người bỏ quên sớm liên lạc lại với đại diện khu phố Tây A", anh Trường Giang chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Quốc Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Tây A, cho biết lực lượng địa phương vẫn đang tìm kiếm chủ nhân của số trang sức. Tuy nhiên, để đảm bảo việc xác minh, khu phố không công bố số lượng cũng như đặc điểm của các món trang sức trong túi. Chủ nhân có thể trực tiếp đến văn phòng khu phố Tây A để làm thủ tục nhận lại.

"Đã có một số người liên hệ xin nhận nhưng khi đối chiếu, họ không cung cấp được chứng cứ chứng minh số vàng thuộc sở hữu của mình, nên chúng tôi chưa thể bàn giao", bà Hương nói.

Trước đó, chị Mỹ Liên (38 tuổi, ở Đà Nẵng) cũng phát hiện trong túi áo quyên góp cho bà con vùng lũ có nhẫn cưới, dây chuyền, bông tai... Thông qua trang cá nhân, chị Liên đăng lên tìm người bỏ quên số vàng đó. Khoảng 1 tiếng sau, chủ nhân đã liên lạc để nhận lại, đối chiếu bằng cách mở điện thoại có hình ảnh đầy đủ. Người phụ nữ mừng rơi nước mắt, nhiệt tình cảm ơn nhóm chị Liên.