SATRA lan tỏa tinh thần yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

Theo đó, với mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với đời sống thường nhật, SATRA phối hợp cùng Báo Nhân Dân phát hành miễn phí phụ san đặc biệt tại tất cả các điểm bán lẻ thuộc hệ thống SATRA trong dịp lễ Quốc khánh. Ấn phẩm tái hiện khoảnh khắc thiêng liêng trong lịch sử dân tộc - Bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng công bố trước toàn thể quốc dân và thế giới vào ngày 2.9.1945. Thông qua phụ san này, thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận và cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị thiêng liêng của nền độc lập, từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với Tổ quốc.

Thông qua việc này, lịch sử không còn chỉ hiện diện trong bảo tàng, trên trang sách, mà còn bước vào đời sống hàng ngày, hiện hữu ngay trong không gian mua sắm quen thuộc của mỗi gia đình. Đó chính là cách SATRA làm mới trải nghiệm tiêu dùng, biến mua sắm thành hành trình kết nối với cội nguồn.

"Chúng tôi tin rằng việc đưa lịch sử đến gần hơn với người dân, ngay tại không gian mua sắm quen thuộc, sẽ tạo nên sự kết nối đặc biệt. SATRA không chỉ cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng, mà còn mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần cao đẹp đến cộng đồng". Ông Vũ Dương Quân -Trưởng Ban Quản lý Hệ thống bán lẻ SATRA chia sẻ thêm.

Sự hợp tác giữa SATRA và Báo Nhân Dân là minh chứng cho việc tinh thần dân tộc có thể được khơi dậy từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống hàng ngày. Đây không chỉ là hoạt động tri ân lịch sử, mà còn là lời mời gọi mỗi người dân cùng hướng về cội nguồn, cùng nhau vun đắp niềm tự hào Việt Nam.

Thời gian phát báo được thực hiện từ ngày 31.8 cho đến khi hết báo.