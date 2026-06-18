SATRA tổ chức kết nối giao thương hàng Việt

Nhằm đẩy mạnh tiêu dùng nội địa và tạo cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất với thị trường, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một Thành viên (SATRA) tổ chức "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026". Sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 22.6 tại Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt (phường Bình Tiên, TP.HCM).

Khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống SATRA 2026 ẢNH: MINH SĨ

Chương trình quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước với đa dạng mặt hàng gồm thực phẩm tươi sống, nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng tiêu dùng thiết yếu và sản phẩm thân thiện với môi trường. Không gian trưng bày ngay tại điểm bán của SATRA không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận trực tiếp sản phẩm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp kiểm chứng sức tiêu thụ thực tế. Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở chuỗi hoạt động kết nối giao thương diễn ra song hành. Tại đây, doanh nghiệp được làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của SATRA để trao đổi về tiêu chuẩn hàng hóa, bao bì, quy trình truy xuất nguồn gốc và cách thức đưa hàng vào hệ thống bán lẻ. Song song đó, các hoạt động tư vấn cải tiến sản phẩm, thử nghiệm thị trường và truyền thông tại điểm bán cũng được triển khai, giúp doanh nghiệp không chỉ "đưa hàng vào" mà còn biết cách "bán được hàng".

Đa dạng các mặt hàng được trưng bày trong tuần lễ kết nối giao thương ẢNH: MINH SĨ

Theo ông Lâm Quốc Thanh, Tổng giám đốc SATRA, tuần lễ kết nối giao thương không chỉ dừng lại ở hoạt động xúc tiến thương mại thông thường mà còn hiện thực hóa nỗ lực bền bỉ của đơn vị này trong việc kiến tạo một “bệ phóng” vững chắc, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt vượt qua những rào cản về quan điểm và niềm tin, để từ đó, mang những sản phẩm nội địa đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao không chỉ tiếp cận được thị trường hiện đại mà còn trụ vững và tỏa sáng bền vững trên kệ hàng.

Với bề dày hơn 30 năm hình thành và phát triển, SATRA tự hào sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với 3 Trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trải dài trên địa bàn thành phố. SATRA xác định sứ mệnh của mình là “Cầu nối chiến lược” - nơi kết nối niềm tin từ nhà sản xuất đến tận tay người tiêu dùng. Sự kiện hôm nay chính là một bước đi chiến lược trong hành trình đó, và hiện thực hóa mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. SATRA kỳ vọng rằng, dấu ấn của sự kiện sẽ là điểm khởi đầu cho những kết nối dài hạn, những hợp tác bền vững. Đó chính là cách chúng tôi góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo động lực thực chất cho sự phát triển kinh tế của thành phố trong giai đoạn mới.



